Los trabajadores de las villavesas deciden en referéndum continuar con la huelga con seis votos de diferencia

PAMPLONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del servicio de transporte urbano de la Comarca de Pamplona han decidido este viernes en referéndum rechazar la última propuesta de convenio de Moventis TCC y continuar con la huelga.

La votación ha sido muy ajustada. En total se registraron 450 votos, de los cuales 228 optaron por continuar con los paros en el servicio y 222 por firmar el convenio; una diferencia de seis votos, según informan desde el comité de empresa.

Este pasado lunes, la dirección de Moventis TCC y el comité alcanzaron un principio de acuerdo para someter a votación una propuesta de convenio y que conllevó la suspensión de los paros en el servicio de transporte urbano hasta celebrar esta consulta.

La propuesta planteada, según detalló la empresa, incluía un incremento salarial vinculado al IPC general; abono de los atrasos desde la finalización del anterior convenio; incremento del plus festivo y plus nocturno; mejora en las prestaciones por contingencias comunes; vigencia del convenio hasta 2029; un cuarto día de asuntos propios en 2026 y un quinto día más en 2029, quedando la jornada anual en 1.658 horas, o mejoras de calendarios que repercuten en la conciliación familiar.

La huelga en el servicio se extiende desde el pasado mes de febrero cuando el comité de empresa de Moventis TCC decidió iniciar paros parciales en el servicio de transporte urbano para exigir la aprobación de un nuevo convenio. La falta de avances en las negociaciones llevó al comité a convocar una huelga indefinida en el mes de julio, que afectó a las fiestas de San Fermín, y que finalizó el 14 de julio. Los paros parciales volvieron en el mes de septiembre, tras una mediación en el Tribunal Laboral de Navarra en la que se rechazó una nueva propuesta de la empresa.