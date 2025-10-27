Tracasa Global desarrolla un visor 3D de gemelo digital para mejorar el proceso de compra de una vivienda.

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tracasa Global, empresa pública del Gobierno de Navarra, ha desarrollado un visor 3D de gemelo digital para mejorar el proceso de compra de una vivienda.

"¿Qué vistas ofrece el piso que me interesa? ¿Qué puntos de entrada de luz natural tiene la vivienda que he visto anunciada? ¿Qué niveles de ruido soporta el entorno del edificio? Estas y otras preguntas escapan, habitualmente, a las visitas convencionales a pisos y a los folletos que muestran las principales características de las viviendas", ha explciado Tracasa Global en una nota.

La empresa pública, especializada en el desarrollo de soluciones geoespaciales innovadoras, está desarrollando un visor, con herramientas basadas en tecnología Esri, para garantizar que las personas interesadas en una vivienda puedan conocer, mediante una experiencia inmersiva, cada detalle de un inmueble y su entorno antes de tomar una decisión.

Tracasa Global, adscrita al departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital e integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), presentará este trabajo esta semana en Madrid durante la Conferencia Esri, el principal evento GIS en España, que se celebrará los días 29 y 30 de octubre en el recinto de Ifema, con el título 'Integrando todo en todas partes', según ha explicado la empresa pública en una nota.

Tracasa Global trabaja en la creación de un gemelo digital de Pamplona. En el marco de este proyecto y como demostrador, ha desarrollado esta nueva herramienta que, desde un visor único, habilita numerosas funcionalidades para valorar con toda la información la compra o el alquiler de un espacio. De esta manera, desde una plataforma interactiva e inteligente se consultan aspectos como las vistas y las entradas de luz natural, el riesgo de inundaciones del inmueble, el nivel de ruido al que está expuesto, la calidad del aire de la zona en la que se encuentra o el tráfico que soporta. Todo disponible en un único visor. Incluso un análisis del potencial solar del tejado del inmueble, para valorar la instalación de placas fotovoltaicas y estimar un posible ahorro energético.

Además, Tracasa Instrumental también va a presentar en la Conferencia Esri, dentro del Foro de Cartografía, su experiencia en la utilización del software ArcGIS Reality Studio, que abre las puertas a la generación de ortofotos verdaderas y modelos 3D a partir de vuelos fotogramétricos de detalle que pasan a formar parte del repositorio del gemelo digital de Pamplona. Tracasa Instrumental ya ha empleado con éxito este software este año en Navarra, en cuatro zonas diferentes con resultados satisfactorios, tanto en zonas urbanas muy densas como en zonas mixtas.

En un proyecto de estas características, la recopilación y preparación de los datos es un elemento clave. En este campo, Tracasa Global posee experiencia y gestiona, por ejemplo, los millones de datos que recopilan cada año las más de 4.500 estaciones de calidad del aire existentes en toda Europa, como base de su trabajo para la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente, para quienes ejecuta trabajos de distintos temas (clima, calidad del aire, salud, sostenibilidad) y aplica técnicas avanzadas de procesamiento y análisis de datos.

Además, en materia geoespacial, Tracasa Global implanta en España soluciones GIS en el sector del agua. Desde 2009, con la primera migración de sistemas a la tecnología Esri en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Tracasa Global se ha convertido en la empresa que ha realizado en España más implantaciones de soluciones GIS para la gestión inteligente de redes de abastecimiento y saneamiento.

De esta forma, los servicios GIS de Tracasa Global son utilizados actualmente por 19 entidades gestoras del ciclo integral del agua en España, que en total dan servicio a más de 9 millones de personas: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Emalcsa, Consorcio de Aguas de Asturias, Aljarafesa, Aguas de Cádiz, Aguas del Puerto de Santa María, Emasa, Facsa, Aguas de Burgos, Aguas de Gijón, EMAYA, EMACSA, ARECIAR, El Ejido, Acosol, GIAHSA, Acciona (Proyecto DACUA), Chiclana Natural y Galasa.

El director de Operaciones y Desarrollo de Negocio de Tracasa Global, Moisés Zalba, ha destacado que "la calidad del dato es fundamental, y también el desarrollo de funcionalidades que, en base a distintas fuentes, puedan aportar valor a los usuarios". "En el caso del visor GIS de gemelo digital orientado al sector vivienda, hablamos, por ejemplo, de modelos 3D con información catastral, de cartografía de detalle BTU con la que realizar búsquedas, mediciones de distancias. A través de una plataforma única y con un uso sencillo e intuitivo, ofrecemos mucha información relevante para poder tomar una decisión importante, como es la compra o el alquiler de una vivienda, de una manera más segura, informada y sostenible", ha señalado.