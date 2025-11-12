Tracasa Global y una universidad belga organizan una formación en Pamplona orientada a la información espacial europea

Tracasa Global, empresa pública del Gobierno de Navarra, y la universidad KU Leuven (Bélgica) organizan en Sarriguren una formación orientada al sector de la gestión de la información espacial europea. - TRACASA GLOBAL

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tracasa Global, empresa pública del Gobierno de Navarra, y la universidad KU Leuven (Bélgica) organizaron la semana pasada una formación orientada al sector de la gestión de la información espacial europea.

Gracias a su experiencia en teledetección y en gestión y difusión de datos geoespaciales, Tracasa Global ha acogido en su sede de Sarriguren este espacio formativo, ya que coordina el equipo de entidades navarras que colaboran en el proyecto ERASMUS+ SpaceSUITE (www.spacesuite-project.eu), orientado a fortalecer, con la participación de 37 organizaciones de 11 países diferentes, las capacidades y los caminos formativos de las personas que trabajan con datos espaciales, servicios y aplicaciones en la industria espacial europea, según ha explicado la empresa pública en una nota.

En concreto, la formación, en cuya impartición también ha participado el Lycée Augustin Hébert (Francia), ha permitido al alumnado profundizar, principalmente, en el procesamiento de imágenes para la gestión de edificios. En este sentido, el curso ha mostrado cómo los edificios pueden desempeñar un papel positivo en la resilencia frente al cambio climático.

La formación, que ha constado de cinco sesiones 'online' y cuatro presenciales, ha tratado el uso de la tecnología de información geoespacial y los gemelos digitales, y ha introducido los fundamentos de la Observación de la Tierra (EO) y las técnicas de procesamiento de imágenes, necesarias para aplicar estos métodos para mejorar la gestión de edificios. En este contexto, se han mostrado productos y servicios de datos específicos de Copernicus, así como conjuntos de datos avanzados como imágenes hiperespectrales y térmicas. El curso ha tratado, además, técnicas básicas de aprendizaje automático (Machine Learning) para automatizar el procesamiento de imágenes.

En Navarra, el ecosistema de entidades colaboradoras con SpaceSUITE está coordinado por Tracasa Global y Tracasa Instrumental, y cuenta con la colaboración de la Universidad Pública de Navarra, el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, el Servicio de Formación Profesional del Gobierno de Navarra y el Colegio de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra (CITI Navarra).

Dentro de SpaceSUITE, Tracasa Global coordina la tarea titulada 'Implantación, despliegue e impacto', para generar un espacio efectivo de desarrollo para todas las acciones de capacitación y de refuerzo de los caminos formativos existentes en el sector y asegurar su implementación e impacto a nivel regional en la Unión Europea.

En el ámbito europeo, el proyecto SpaceSUITE, financiado por el programa ERASMUS+ de la CE, con una duración de 4 años (2024-2027) y un presupuesto total de 3,9 millones de euros, es una alianza de capacidades sectoriales de carácter estratégico para la Unión Europea, por el peso que tiene la estrategia espacial de la UE para la defensa y la seguridad y por la apuesta europea por la formación y el incremento de las competencias de la ciudadanía de la mano de las necesidades y las expectativas de la industria europea.

En este sentido, SpaceSUITE comprende todo el ecosistema espacial downstream, orientado a toda la gestión de la información generada por la actividad aeroespacial, incluyendo observación de la tierra, posicionamiento, navegación y comunicación por satélite y, en general, todas las competencias necesarias para aplicar las políticas europeas actuales y futuras.

Con este alcance, SpaceSUITE se marca como objetivos evaluar las brechas y desajustes entre las cualificaciones necesarias en el sector espacial downstream y la oferta educativa dentro de la Unión Europea; abordar estas brechas y desajustes con el diseño, desarrollo y puesta en marcha de nuevos planes de estudios y programas de formación para la enseñanza superior y la formación profesional; y promover la colaboración y el intercambio de conocimientos y prácticas dentro de los ecosistemas de la industria espacial downstream.