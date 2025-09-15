El trámite para el derribo de la antigua ikastola Jaso está "haciendo su recorrido" y podría ser "relativamente breve"

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que la petición de la ikastola Jaso de derribar sus antiguas instalaciones, en el barrio de Etxabakoitz, "está ya haciendo su propio recorrido y podrá ser relativamente breve esa solución".

Así se ha pronunciado este lunes, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, en respuesta a los medios de comunicación sobre las medidas adoptadas para el edificio debido a los incidentes que se producen en su entorno.

"La medida más importante a corto y que está dando buenos resultados -es evidente que un control de la situación completa es muy complicado, pero sí que había reducido esos posibles incidentes- era el mantener un dispositivo permanente. Y por otro lado, se sigue trabajando desde servicios sociales para tratar de generar itinerarios y de búsqueda de alternativas para la gente que vive allí", ha indicado.

En cuanto al "medio y largo plazo", ha mencionado la "petición de la propietaria de ese edificio, que es la ikastola Jaso, que también tiene un nivel alto de preocupación y que nos planteó la posibilidad de que se pueda hacer un derribo de edificio".

"En una reflexión interna, en este caso fue una propuesta del Partido Socialista que se asumió desde la Gerencia, que era un análisis de todos los edificios que en ese ámbito hay vacíos y sin uso, y que además están dentro del PSIS catalogados como edificios fuera de ordenación -es decir, que su destino final será el derribo-. Se hizo un análisis, se compartió con el Gobierno, el Gobierno completó el análisis y se solicitó que se llevase al Consejo del Consorcio del PSIS de Etxabakoitz", ha apuntado.

Esto, ha dicho, "se hizo antes del verano, y por nuestra parte solicitamos que hubiese un informe jurídico que le diese aval a esos convenios que hay que hacer para proceder al derribo". "Y, por lo tanto, eso está ya, digamos, haciendo su propio recorrido y podrá ser relativamente breve esa solución", ha manifestado, tras asegurar que "esas son las cuestiones que están en manos del Ayuntamiento" y que "seguimos con preocupación y ocupándonos de ese espacio y de la situación que hay".