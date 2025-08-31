El Transporte Urbano Comarcal de Pamplona regresa el lunes al horario de invierno

Archivo - Un autobús urbano circula por una calle de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Transporte Urbano Comarcal de Pamplona regresa este lunes, 1 de septiembre, al horario de invierno. De este modo, el servicio se adapta al nuevo perfil de la demanda tras el periodo estival y el inicio del curso académico, según ha explicado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en una nota.

Como es habitual, los horarios y frecuencias podrán ser consultados en postes y marquesinas de la red, así como en la web del Transporte Urbano Comarcal, www.tuvillavesa.es, y en la app móvil 'Tu Villavesa'.