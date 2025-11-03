Transportes licita por 7,5 millones de euros los proyectos del tramo desde Campanas a la nueva estación de Pamplona

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 7,5 millones de euros (IVA incluido) la redacción de los proyectos del tramo Campanas-Nueva estación de Pamplona, que completa el trazado de la conexión ferroviaria de alta velocidad a Navarra, en el trayecto comprendido entre Castejón y la comarca de Pamplona.

El contrato será ejecutado por Adif AV y definirá la implantación y la obra civil de la futura estación de alta velocidad de Pamplona, así como la infraestructura ferroviaria entre Campanas y la nueva estación a lo largo de 13,2 km (plataforma, vía e instalaciones de electrificación).

Concretamente, se planteará una nueva plataforma de vía doble en variante desde Campanas hasta la nueva estación, que incluirá el Nudo de bifurcación de Campanas, con las conexiones necesarias entre la línea convencional actual y el nuevo corredor de alta velocidad; viaductos, así como pasos inferiores y superiores, que permeabilicen la infraestructura; y el túnel Cizur-AP 15, de unos 740 m de longitud.

Además, se concretará la variante de la actual línea ferroviaria Altsasu-Castejón en el tramo bajo la pérgola de la autovía A-15 y el entorno de nueva estación, con una longitud de 2,5 km; así como el desmontaje de la línea actual en el tramo.

También serán objeto del contrato la obra civil de la losa de cubrimiento sobre las vías y andenes de la nueva estación de alta velocidad, y los elementos estructurales asociados para la interconexión de los andenes. La arquitectura de la estación, sus instalaciones y la urbanización del entorno será objeto de otro proyecto.

Este proyecto se enmarca en el Estudio Informativo de la red ferroviaria en la Comarca de Pamplona, que propone la ejecución del tramo en forma de variante, con ancho estándar y en doble vía, así como una nueva estación que dará servicio tanto a la línea de alta velocidad como, en el escenario de explotación definitivo, al resto de circulaciones ferroviarias que utilizan actualmente la estación del barrio de San Jorge.

CONEXIÓN DE ALTA VELOCIDAD A NAVARRA

La conexión de alta velocidad a Navarra forma parte del Corredor Atlántico y, asimismo, se integra en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, pieza clave en la conexión de los corredores transeuropeos (Atlántico y Mediterráneo). A través del País Vasco, "tendrá continuidad hacia la frontera francesa, uniendo además diversos nodos logísticos de primer orden".

En la actualidad, "todas las obras de plataforma de la línea de alta velocidad entre Castejón y Campanas se encuentran finalizadas o en marcha". Además, se encuentran en redacción los proyectos para la conexión de la línea de alta velocidad Castejón-Pamplona con la línea convencional en servicio Casetas-Bilbao en el entorno de Castejón.

Este enlace de unos 3 km permitirá adelantar la puesta en servicio del tramo comprendido entre Pamplona y Castejón, en tanto se desarrolla el tramo Castejón-Zaragoza del corredor de alta velocidad a Navarra, actualmente en fase de estudio informativo.

Todas estas actuaciones "contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad".

Las obras del tramo Tafalla-Campanas podrán ser cofinanciadas por el Mecanismo 'Conectar Europa' de la Unión Europea (CEF).