Trasladada al HUN una conductora de 88 años tras chocar con un semáforo y una farola en Pamplona

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una conductora de 88 años ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras chocar con un semáforo y una farola en la avenida Bayona, en Pamplona.

Según han informado desde la Policía Municipal en su cuenta de X, el accidente ha tenido lugar a las 01.30 horas de esta pasada madrugada. Además, un menor de 15 años que circulaba en un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) ha sido atropellado en la calle Río Arga.

En total, durante las últimas 24 horas se han atendido 10 accidentes de tráfico que han dejado los citados heridos leves.