Trasladada una mujer de 68 años por inhalación de humo en un incendio en la cocina de un hotel en Villava

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 68 años ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra (HUN) por inhalación de humo durante un incendio declarado esta madrugada en la cocina de un hotel en Villava, en la Avenida Pamplona.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio se ha recibido a las 3.30 horas de este martes y han sido movilizados bomberos de Trinitarios, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Local. El pronóstico de la mujer trasladada es reservado.

Algunos clientes han sido desalojados al inicio de la intervención a causa del humo, que se ha concentrado en la planta baja. Una vez extinguido el incendio y ventilada la instalación, los clientes han podido volver a las habitaciones.