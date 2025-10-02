Trasladadas tres personas por inhalación de humo en Burlada

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres han sido trasladados la tarde del jueves tras inhalar humo en el incendio de una vivienda en Burlada.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17.24 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Trinitarios, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El incendio ha afectado a la cocina de una vivienda situada en la séptima planta de un edificio de la calle San Blas y ha producido abundante humo. El fuego ha sido extinguido a las 17.54 horas, y posteriormente, los bomberos han realizado labores de ventilación en todo el edificio.

Los servicios de emergencia han trasladado al Hospital Universitario de Navarra a tres varones de 82, 58 y 55 años, los tres afectados por inhalación de humo con pronóstico reservado.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.