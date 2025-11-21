Trasladado en helicóptero tras sufrir una salida de vía en Ustés

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha sido trasladado en helicóptero medicalizado este viernes al Hospital Universitario de Navarra tras sufrir una salida de vía a la altura del kilómetro 27,3 de la carretera NA-178, entre Uscarrés y Navascués.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente vial a las 11.50 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Navascués y Sangüesa, una ambulancia medicalizada, un helicóptero de rescate y otro medicalizado, así como la Policía Foral.

Los bomberos han buscado al conductor del vehículo, que se encontraba desorientado, por la ruta que estaba siguiendo. Lo han localizado desde el aire en la localidad de Ustés. Posteriormente, ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra para ser atendido por politraumatismos con pronóstico reservado.