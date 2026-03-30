Tres de cada cuatro personas invitadas al Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal participan en el cribado

Parte del equipo del Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal del ISPLN - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres de cada cuatro personas invitadas al Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal, adscrito al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra / Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua (ISPLN/NOPLOI), participan en el cribado, según los últimos datos extraídos de sus registros con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que se celebra este 31 de marzo.

En Navarra, el Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal se puso en marcha en enero de 2014 para "disminuir la mortalidad por esta causa, bajar la incidencia y mejorar la calidad de vida de las personas con este diagnóstico". Desde entonces y hasta diciembre de 2025, más de 810.000 personas han sido invitadas al cribado.

La participación ciudadana "es fundamental para lograr los objetivos marcados, ya que si los tumores se detectan en una fase inicial el porcentaje de curación se puede elevar hasta el 90%".

La Sección de Detección Precoz del ISPLN se encarga de la gestión, coordinación, evaluación y control de todo este programa, en "estrecha colaboración" con otros agentes sanitarios implicados, como los servicios hospitalarios de Digestivo, Anestesia, Anatomía Patológica y Oncología, Atención Primaria o el servicio de Promoción de Salud Comunitaria del propio ISPLN.

La población objetivo del programa son todas las personas empadronadas en Navarra con edades comprendidas entre 50 y 69 años, excepto aquellas con diagnóstico previo de cáncer colorrectal, con colonoscopias realizadas en los 5 años anteriores o que en el momento de la invitación tengan una enfermedad grave que contraindique, al menos temporalmente, la realización de la prueba.

Las personas invitadas reciben una carta en la que se incluye el material necesario para realizarse el test de sangre oculta en heces. El envío se realiza por Zonas Básicas de Salud, simultaneando las áreas de Pamplona, Estella y Tudela, según la programación establecida para que puedan repetirse las pruebas en el intervalo recomendado de 2 años.

Así, en enero de 2025 comenzó la sexta vuelta del programa, que se prevé finalizar en diciembre de 2026. En esta vuelta, se llamará a las personas nacidas en Navarra entre el 1 de enero de 1955 y el 31 de diciembre de 1976.

DIFERENCIAS EN LA PARTICIPACIÓN POR SEXO

Según los últimos datos consolidados relativos al año 2024, ese año se invitó al programa a 89.550 personas, adscritas a 33 zonas de salud de las tres áreas sanitarias y 65.928 entregaron la muestra en urnas especialmente dispuestas en sus centros de salud o en la sede del ISPLN (calle Bergamín 2 bis, Pamplona), para su remisión al laboratorio LUNA donde se procesan y analizan.

La participación global fue del 74,82% (72,1% en hombres y 77,56% en mujeres). Esta diferencia por sexo se aprecia en todos los grupos de edad, aunque "va disminuyendo conforme esta aumenta". También se observa incremento de participación con la edad en ambos sexos y que las personas nacidas en España participan más que las nacidas fuera del Estado (78,42% y 55,29%, respectivamente).

Si el resultado de la prueba en heces es negativo, reciben una carta informándoles de dicho resultado y recordándoles que volverán a ser invitados en el plazo de dos años. Si es positivo, es decir, se ha detectado sangre, se les llama por teléfono para informarles y ofrecerles una cita con su médico de Atención Primaria para continuar con el proceso diagnóstico.

En el centro de salud se les informa del resultado, se les ofrece la realización de una colonoscopia con sedación sin ingreso hospitalario, se les informa sobre cómo deben prepararse para afrontarla y se realizan las pruebas preanestésicas necesarias.

Las colonoscopias se llevan a cabo en los tres hospitales públicos de Navarra: Hospital Universitario de Navarra, Hospital Reina Sofía de Tudela y Hospital García Orcoyen de Estella.

Las personas con un diagnóstico de tumor invasivo quedan en seguimiento por el servicio de Oncología. En el caso de detectarse adenomas de alto riesgo, su seguimiento se realiza desde el Servicio de Digestivo. El seguimiento del resto de casos se organiza desde el programa, en el ISPLN.

CONFIRMADOS 93 CÁNCERES INVASIVOS EN 2024

De este modo, el 4,2% de los test (2.861 personas) resultó ser positivo, siendo el porcentaje en hombres (4,97%) superior al de mujeres (3,49%). Se realizaron 2.824 colonoscopias diagnósticas y 156 terapéuticas.

En el 76% de las colonoscopias se extirparon pólipos y se describieron 8 complicaciones graves (3 perforaciones, 3 broncoaspiraciones y 2 hemorragias). En total, se confirmaron 93 cánceres invasivos, 64 en hombres (69%) y 29 en mujeres (31%). El 59% de los casos diagnosticados se encontraba en estadios iniciales (I y IIA).

Atendiendo a la edad, el mayor porcentaje de tumores se detectó en los grupos de 65-69 años (36,56%) y 50-54 años (19,35%). Por sexos, en todos los grupos de edad se observan "diferencias importantes" entre hombres y mujeres, con mayor incidencia en los varones.

SEGUNDO CÁNCER MÁS FRECUENTE EN MUJERES Y TERCERO EN HOMBRES

Al igual que ocurre en el resto de Europa, en Navarra el cáncer colorrectal se sitúa como el segundo más frecuente en las mujeres, solo precedido por el de mama, y el tercero en los hombres, tras el de próstata y el de pulmón.

Los últimos datos del Registro de Cáncer del ISPLN "confirman que la incidencia de este cáncer ya no aumenta, como ocurría hasta hace unos años, sino que ahora se está observando una tendencia al descenso". Este "avance" es, "muy probablemente, un reflejo del impacto positivo del programa de detección precoz".

Comparando la incidencia estimada de 2025 con los datos de 2011-2013 (antes del inicio del programa) se constata un descenso del 19% en los hombres, pasando de 121 a 98 casos anuales por 100.000, y del 14% en las mujeres, bajando de 56 a 48 casos anuales por 100.000. Aunque ha disminuido en ambos sexos, la incidencia es mayor en los hombres. Tres de cada cinco nuevos diagnósticos recae en ellos.

Por otra parte, según el Registro de Mortalidad, 185 personas (101 hombres y 84 mujeres) fallecieron en 2024 por esta enfermedad. Sin embargo, la tasa de mortalidad por cáncer colorrectal ha disminuido. Concretamente, descendió un 24%, al pasar de 46,3 muertes por 100.000 hombres al año en el trienio 2012-2014 a 35,3 por 100.000 en el periodo 2022-2024. En mujeres, por su parte, la tasa bajó un 29% en el mismo periodo, pasando de 24,1 a 17,1 muertes por 100.00 mujeres al año.

CÓMO PREVENIR EL CÁNCER COLORRECTAL

Desde el ISPLN recuerdan que para prevenir el cáncer colorrectal se recomienda consumir una dieta rica en fibras, especialmente vegetales y frutas; reducir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal; ingerir productos ricos en calcio (lácteos); realizar ejercicio físico regularmente y evitar el sobrepeso; disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco; así como participar en los programas de cribado.

Al respecto, explican que la progresión lenta de los pólipos o adenomas favorece la realización de exámenes periódicos para detectarlos y extirparlos, permitiendo prevenir la enfermedad.