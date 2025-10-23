Tres detenidos por robar más de 5 kms de cable en varias localidades de Navarra y La Rioja

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Foral, adscritos al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Estella, han detenido recientemente a tres personas de 55, 41 y 27 años, que se dedicaban a la sustracción de cableado de cobre en varias localidades de Navarra, principalmente en tierra Estella, y La Rioja.

La investigación comenzó el pasado mes de julio, tras la denuncia interpuesta en Policía Foral por la sustracción de 2.000 metros de cable en el polígono industrial de Sartaguda. Toda vez que los agentes revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad, dieron con un vehículo sospechoso, por lo que se dispuso un operativo de seguimiento y control compuesto, también, por agentes del Grupo de Seguridad Ciudadana de la Comisaría. Comprobaron que sus ocupantes se desplazaban en días distintos a diferentes localidades de tierra Estella (Villatuerta, Larraga, Mañeru, Cirauqui, Cárcar) y La Rioja (Arnedo), principalmente a polígonos industriales o a calles con poco tránsito, donde manipulaban las arquetas y sacaban el cable, que -una vez limpio y pelado- vendían en distintas chatarrerías.

Los detenidos siempre utilizaban el mismo modus operandi. Realizaban la extracción del cableado a plena luz del día utilizando ropa de trabajo de alta visibilidad, señalización de obra y conos, con faro rotativo en el vehículo y haciéndose pasar por trabajadores de una empresa nacional de electricidad, con lo que evitaban las sospechas de los ciudadanos y de la propia policía, ha informado el Gobierno foral en una nota.

Las pesquisas finalizaron a mediados de este mes de octubre, con la detención de los autores, a los que se les imputan hasta siete delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en seis localidades, en diferentes fechas y reincidiendo en alguna de ellas. Se sospecha que puede haber más perjudicados, por lo que las diligencias ampliatorias siguen abiertas.

Tras la detención los policías forales se incautaron de diverso material, como herramientas, cable, máquina peladora de cable, señales de obra, conos de señalización, señal luminosa para la furgoneta ('pirulo') y anotaciones con el nombre de calles y localización de las arquetas, todo ello con la finalidad de aparentar que estaban realizando trabajos autorizados, cuando realmente estaban cometiendo los robos. La colaboración ciudadana, con el testimonio de varios testigos, así como las cámaras de seguridad de los lugares en los que ocurrieron los hechos, fueron claves para dar con los autores, cuyos hechos habrían provocado unas pérdidas económicas superiores a los 30.000 euros a los diferentes ayuntamientos de las localidades afectadas.

Los detenidos, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, fueron puestos a disposición del juzgado que instruye la causa, junto al atestado policial elaborado por el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Policía Foral de Estella-Lizarra.