Tres nuevos equipos en el SNS mejorarán el diagnóstico de lesiones oncológicas y el tratamiento de patologías vasculares

El SNS licitará la contratación de los aparatos, con un presupuesto conjunto de 7 millones de euros

El Gobierno de Navarra ha autorizado al Servicio Navarro de Salud (SNS) la adquisición, mediante contrato, de nuevos equipos de imagen - PET/CT y SPECT/CT- y de radiología intervencionista -angiógrafo biplano-, todos ellos de última generación, que van mejorar el diagnóstico de enfermedades, especialmente oncológicas, y/o el tratamiento de patologías vasculares y neurológicas.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno el portavoz Javier Remírez, quien ha detallado que el presupuesto global de la licitación de los aparatos asciende a 7.093.867 euros, de los que 3.450.467 euros serán financiados por la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-Next Generation EU. Se enmarcan, concretamente, en el Plan INVEAT para la renovación e innovación de tecnología en el ámbito sanitario.

Los equipos estarán ubicados en el pabellón Rx del edificio A (antiguo Hospital de Navarra) del Hospital Universitario de Navarra (HUN).

LOS NUEVOS EQUIPOS DE IMAGEN

Los dos nuevos sistemas de imagen se van a contratar conjuntamente, con un presupuesto de 5.029.076,46 euros. Como ya se ha apuntado, se trata de un PET/CT y de un SPECT/CT.

La tomografía por emisión de positrones (PET) es una técnica no invasiva de diagnóstico, altamente sensible, que permite detectar las alteraciones bioquímicas y fisiológicas ocasionadas por procesos tumorales u otras patologías, cuando aún no se evidencian con otros métodos de diagnóstico convencional por imagen que ofrecen información anatómica, ha explicado Remírez.

El aparato que va a adquirir el SNS une a la tecnología PET la denominada CT, que proporciona imágenes anatómicas. Se realiza, por tanto, un diagnóstico híbrido -fisiológico y anatómico-, que permite conocer con alta precisión la localización de una lesión e inferir el alcance de la misma.

El uso del PET/CT está indicado para varias especialidades clínicas, aunque su dedicación mayoritaria es en el campo de la oncología, en donde destaca por su ayuda al diagnóstico de lesiones tumorales, a la evaluación de las lesiones benignas/malignas y por su contribución a la planificación de la radioterapia.

Según ha indicado el portavoz, hasta ahora la red pública navarra no disponía de este tipo de sistema de diagnóstico, por lo que los pacientes que requerían su uso eran destinados a otros centros concertados.

Por su parte, el nuevo SPECT/CT va a sustituir al aparato existente, cuya antigüedad (más de 12 años) aconseja el recambio. Se trata también de un dispositivo de diagnóstico por imagen, con un funcionamiento similar al del PET/CT, aunque con prestaciones inferiores, pero suficientes para aquellos casos clínicos que, por sus características, no pueden ser objeto de una prueba PET/CT.

El coste de ambos aparatos asciende a 3.517.127 euros, de los que 2.500.000 euros corresponden al PET/CT y 1.017.127 euros al SPTEC/TC. A ello, hay que sumar el presupuesto de las obras para ubicarlos: 1.511.949 euros. En total, 5.029.076,46 euros, de los que 2.828.234 euros financiará el Servicio Navarro de Salud y 2.200.842 euros los fondos Nex Generation EU.

Los equipos se instalarán en la planta sótano del pabellón Rx del Hospital Universitario de Navarra y está previsto que entren en funcionamiento en agosto de 2023.

EL ANGIÓGRAFO

El tercer equipo que se va a adquirir es un angiógrafo biplano, un sistema que permite el tratamiento de múltiples patologías, mediante procedimientos mínimamente invasivos guiados por técnicas de imagen. Este tipo de tratamientos endovasculares son menos agresivos y con menor morbimortalidad que la cirugía convencional, permitiendo a los pacientes una rápida recuperación y una menor estancia hospitalaria.

El nuevo dispositivo dispone, además, de un sistema biplano que permite visualizar dos planos de la imagen en tiempo real. Ello aporta seguridad, reduciendo el número de complicaciones, y disminuye el tiempo de la intervención, lo que supone menor radiación para el paciente y el personal sanitario.

El uso de angiógrafos biplanos está indicado en diferentes procedimientos de neurorradiología y radiología vascular, especialmente en el tratamiento de patologías neurovasculares como el ictus, aneurismas cerebrales o malformaciones vasculares cerebrales, y también para las enfermedades arteriales periféricas, stent carotideos y embolización de diferentes tipos de tumores.

El presupuesto del contrato asciende a 2.064.791 euros, de los cuales 1.310.000 euros corresponden al aparato en sí y, el resto, 754.790,72 euros a las obras necesarias para instalarlo. De la inversión total, los fondos Next-Generation EU aportan 1.249.625 euros y el Servicio Navarro de Salud, 815.166 euros.

El nuevo equipo viene a complementar el ya existente en el SNS: un angiógrafo monoplano, con una antigüedad de 9 años, que, en la actualidad, "resulta insuficiente para atender la demanda programada y las urgencias". Se instalará junto al existente en la planta baja del Pabellón Rx del HUN.

Estas adquisiciones se enmarcan dentro del plan de renovación tecnológica y de infraestructuras que está desarrollando el Servicio Navarro de Salud en el bienio 2022-23. Conlleva una inversión total de 32,7 millones de euros, cuyos fondos proceden tanto de los programas REACT (FEDER) de la Unión Europea (9,5 millones) e INVEAT (14,8 millones) y del SNS, con 8,4 millones.