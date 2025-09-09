Tres trasladados tras una colisión por alcance en la A-21 en Aldunate

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido trasladada tras registrarse una colisión por alcance entre dos vehículos en la autovía A-21, en el término de Aldunate, según ha informado la Guardia Civil.

Los hechos han ocurrido en el punto kilométrico 62, en dirección Pamplona, a la altura de la salida hacia Aldunate. El accidente se ha producido cuando el conductor de uno de los vehículos, en el que viajaba una sola persona, ha impactado contra el turismo que le precedía, ocupado por dos personas.

Los dos vehículos han resultado con daños materiales. Las tres personas han sido evacuadas al Hospital Universitario de Navarra por protocolo sanitario.

Al lugar han sido movilizados los servicios de emergencia del 112, agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que instruyen las diligencias correspondientes.