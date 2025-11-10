El TSJN estima un recurso de CCOO y reconoce el cobro de festivos cuando coinciden con un permiso retribuido

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado un recurso presentado por el sindicato CCOO y ha reconocido el derecho de un policía foral que trabaja a turnos a cobrar la compensación por festivo y nocturnidad cuando coincide con un permiso retribuido.

El sindicato ha explicado en una nota que el Tribunal Supremo ya había reconocido en una sentencia del año pasado (1192/2024) que las personas funcionarias que trabajan a turnos tienen que prestar su servicio en horario de noche y en días festivos y esto forma parte de su jornada ordinaria de trabajo. "Ello conlleva una penosidad que se plasma en un concepto retributivo que se integra en las nóminas del personal público aunque no se presten sus servicios en períodos como las vacaciones, incapacidades temporales, permisos por asuntos propios y demás permisos retribuidos", ha explicado CCOO.

La organización sindical ha destacado que, "a pesar de esta doctrina del Tribunal Supremo, el Gobierno de Navarra no estaba pagando la compensación por festivos cuando coincide con un permiso retribuido". CCOO ya había ganado una sentencia en el Juzgado Contencioso, que fue recurrida por el Gobierno de Navarra, y ahora ha sido ratificada por el TSJN.

El sindicato ha apuntado que, hasta la estimación de este recurso, los funcionarios sólo eran retribuidos en esos casos como día laboral normal. Ahora el TSJN estima que se deben retribuir además las variables festivas y nocturnas si las hubiere. Se beneficiarán de ello, por su trabajo a turnos, parte del personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, bomberos o policías forales, entre otros.

CCOO ha solicitado a la nueva directora general de Función Pública del Gobierno de Navarra, Gloria Arancón, "el reconocimiento de este derecho extensible a todas y todos los empleados públicos con carácter retroactivo y que sea reconocido de oficio por la Administración para evitar una nueva oleada de peticiones que puedan aumentar la carga de trabajo en Función Pública".