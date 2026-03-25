Tudela presenta en un acto en Madrid las Fiestas de la Verdura

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, presenta en Madrid las Fiestas de la Verdura en un acto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha participado recientemente en un acto en Madrid para presentar las Fiestas de la Verdura, que celebran su 32ª edición en la capital ribera del 17 de abril al 3 de mayo.

Al acto asistieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, además de la concejala de Turismo, Irune García, y el presidente de la Orden del Volatín, José Antonio Sebastián.

En la presentación, los chefs de cuatro restaurantes interpretaron nueve bocados vegetales. Se trata de Paco Roncero Restaurante, Caleña, A Tempero y La Catedral.

Toquero señaló que "hemos crecido con las verduras, son nuestra esencia, nuestra identidad y nuestros valores". "Ahora, profesionalizamos lo que nos dejaron nuestros ancestros", destacó.

Por su parte, Irune García señaló la "autenticidad" del producto: "Esto es lo que nos da el campo", afirmó.

Durante las Fiestas de la Verdura, Tudela se convierte en un gran escenario gastronómico y cultural en el que la huerta navarra es la protagonista con actividades como degustaciones populares, showcookings con reconocidos chefs, talleres para todas las edades o visitas guiadas.

Organizadas por el Ayuntamiento de Tudela y la Orden del Volatín, que salvaguarda las tradiciones locales, las Fiestas de la Verdura están declaradas como Fiesta de Interés Turístico Regional de Navarra. Tienen su origen en la década de los 80 del siglo XX, con la entonces conocida como Semana de las Verduras.

Su edición de 2026, la trigésima segunda, contiene más de 300 actos, que tienen lugar en Tudela y toda la Ribera de Navarra. Más de 150 entidades participan activamente con recorridos gastronómicos, menús y pinchos de verduras, concursos de nuevas recetas, jornadas técnicas, concursos escolares, conciertos, eventos culturales, actividades para niños, cursos de cocina, muestras gastronómicas o catas.