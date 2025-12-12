UAGN y ARAG-ASAJA respaldan los presupuestos del Consejo Regulador para "reducir la aportación" de viticultores en 2026

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

UAGN, junto con ARAG-ASAJA, ha respaldado los presupuestos del Consejo Regulador para 2026 con el objetivo de "defender los intereses de las personas viticultoras y garantizar una mayor sostenibilidad económica para el conjunto del sector productor".

Según han informado en un comunicado conjunto, esta aprobación del presupuesto, "que cuenta con el apoyo del 86% del sector productor, permitirá reducir en 2026 las cuotas que pagan los viticultores, tanto por kilo de uva como por cartilla, aliviando la carga económica en un contexto especialmente complejo para la DOCA Rioja en su conjunto".

"Era nuestra responsabilidad evitar más carga económica a quienes se dedican a la viticultora en Navarra", ha afirmado Jorge González, representante de UAGN en la OIPVR.

La "alternativa de votar en contra, como defendían UPA y UAGR, habría implicado una prórroga presupuestaria y, con ella, un incremento notable de las aportaciones por kilogramo de uva, algo completamente inasumible en la situación actual".

"No podíamos permitir que los y las profesionales de la Comunidad foral asumieran más presión económica en un año tan duro. Nuestro voto es un ejercicio de responsabilidad y defensa del sector", ha subrayado González.

El voto favorable de UAGN y ARAG-ASAJA "permite aprobar unos presupuestos ajustados de 15,29 millones de euros y limitar el incremento de las aportaciones de los viticultores a un 7,8%, es decir, 2,7 puntos menos que en 2025". Como resultado, la aportación media por cartilla "será inferior al 11,7% de la del pasado año".

Esta reducción "es posible gracias al acuerdo alcanzado en el Consejo Regulador para que las tres administraciones autonómicas con territorio en la DOCA Rioja -La Rioja, Navarra y País Vasco- aporten cerca de 800.000 euros destinados íntegramente a aliviar los costes del sector productor". La postura de UPA y UAGR "hubiera supuesto rechazar esa aportación, cargando a las personas viticultoras con más costes".

UAGN y ARAG-ASAJA destacan también "la importancia de una correcta gestión de la partida de promoción, un elemento clave en un momento decisivo para la denominación".

"La promoción es una inversión estratégica: sin mercado no hay rentabilidad. Defender a las personas viticultoras también es asegurar la venta del vino que produce nuestra tierra", han afirmado desde UAGN.

Según han añadido, "reforzar el posicionamiento de la denominación y abrir nuevas oportunidades de mercado" son objetivos "prioritarios en la recuperación de la rentabilidad de los viticultores".

Ambas organizaciones "reafirman así su compromiso con los viticultores y con la defensa de un modelo que garantice rentabilidad, competitividad y estabilidad a la DOCA".

Este año "ha sido especialmente negativo para el sector, con bajos precios, incertidumbre en los mercados y dificultades productivas". En este contexto, "cualquier presión adicional sobre las personas viticultoras de Navarra sería insostenible y pondría en riesgo la continuidad de muchas empresas".

GRUPO DE TRABAJO EN MARCHA

Debido a la "insistencia" de UAGN y ARAG-ASAJA, la Junta Directiva de la OIPVR ha dado este viernes "el visto bueno al inicio de los trabajos para poner en marcha la medida del arranque voluntario de viñedo en Rioja, dando cumplimiento a una de las 25 medidas planteadas por ambas organizaciones en enero de 2025".

Asimismo, durante la misma reunión se ha aprobado solicitar a las administraciones regionales de Rioja que pidan al Ministerio de Agricultura la aplicación de la cosecha en verde en 2026.