UAGN insta a Desarrollo Rural a que active las ayudas a la liquidez de explotaciones agrarias que permite Europa

PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

UAGN insta al departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra a que active las ayudas a la liquidez de explotaciones agrarias que permite la Comisión Europea.

Según ha informado UAGN en un comunicado, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha aprobado las normas para aumentar el apoyo financiero que los países de la UE podrían dar al sector agrario y a las pymes agroalimentarias con cargo al fondo de desarrollo rural de la UE (FEADER) que nutre el Plan de Desarrollo Rural de Navarra.

Los fondos que se utilizarían para atender estas ayudas, ha añadido la organización agraria, se obtendrían de los fondos FEADER del Plan de Desarrollo Rural de Navarra de aquellas medidas no comprometidas o que no se vayan a utilizar por la falta de solicitudes. "Estas circunstancias que habitualmente se dan en un periodo PDR 2014-2020 tan amplio son objeto habitual de modificación a instancias de la Administración para no perder fondos Europeos. Por tanto puede ser un escenario doblemente interesante para el sector agrario en un momento donde se deben aunar esfuerzos para encontrar soluciones que nos permitan salir de la crisis lo antes posible", ha señalado.

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha indicado que "esta medida propuesta por la Comisión Europea es muy positiva ya que permite dirigir una ayuda directa hacia el sector profesional en Navarra, aquel que precisamente sufre las peores consecuencias de la crisis de consumo, cierre del canal Horeca y distorsiones en los mercados que están estableciendo precios por ejemplo en los cereales de hace 40 años".

Por ello, ha añadido, "instamos al departamento de Desarrollo Rural a que establezca de forma consensuada con el sector las prioridades de actuación en la implementación de esta ayuda, así como la identificación de aquellas medidas del PDR 2014-2020 de Navarra que pueden tener margen económico por su déficit de utilización o presencia de fondos no comprometidos, para poder recabar el remanente y atender una ayuda que puede ser muy interesante , de amplio espectro para muchos sectores de Navarra y que podría incidir en los 3.365 agricultores a título principal registrados que hay en Navarra".

A su juicio, "resulta esencial asimismo para UAGN en este análisis mantener el apoyo a medidas estratégicas en el sector como la incorporación de jóvenes agricultores o las ayudas a las inversiones y modernización de explotaciones".

UAGN ha señalado que esta ayuda no supone fondos adicionales ni de la Unión Europea ni del Gobierno de Navarra de tal modo que "lo que se realiza es una mejora de la eficiencia del gasto público del plan de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 orientando una ayuda a la liquidez ¡a paliar las consecuencias de la crisis COVID19 en el sector agrario, evitando posibles devoluciones de fondos europeos a Bruselas".

Según ha agregado, la medida de emergencia, propuesta por la Comisión Europea como parte del paquete de ayudas al sector agrario para hacer frente a los efectos de la crisis de covid-19, "permitiría a los Estados miembros de la UE utilizar la partida de sus programas de desarrollo rural para una compensación única a tanto alzado para que agricultores, ganaderos y las pequeñas empresas rurales puedan mantenerse en el mercado".

El importe total para financiar la medida de apoyo a la liquidez debería limitarse al 2 por ciento de la contribución total del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a los programas de desarrollo rural de cada Estado miembro, y no sólo al 1 por ciento como proponía la Comisión de la UE.