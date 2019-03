UAGN propone un plan de actuación para "frenar" el despoblamiento, "el problema social más importante"

Publicado 14/03/2019 13:42:05 CET

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato agrario UAGN ha propuesto un plan de actuación para "frenar" el despoblamiento en Navarra, "el problema social más importante" de la comunidad y ante el cual, en su opinión, ha habido "una inacción absoluta" por parte de las instituciones.

"Todas las medidas han sido en la tendencia contraria, favorecer la habitabilidad de las grandes ciudades en detrimento de los núcleos rurales", ha criticado el presidente de UAGN, Félix Bariáin, quien ha asegurado que el despoblamiento va a ser el "caballo de batalla" del sindicato en los próximos años para evitar "el vacío de nuestros pueblos".

Bariáin, que este jueves ha comparecido en rueda de prensa junto a Gonzalo Palacios, vicepresidente del sindicato, y Miguel Unzué, vocal, ha remarcado que mientras que en el año 1990 había 25 municipios en Navarra menores de 100 habitantes; 28 años después, en el año 2018, hay 42 municipios que tienen menos de 100 habitantes.

Además, según ha expuesto, también ha descendido el porcentaje de personas que viven en núcleos de menos de 500 habitantes. Así, mientras que en el año 1990 el 6,34% de la población, un total de 33.449 personas, vivían en localidades de menos de 500 habitantes, el pasado año esta cifra era de 28.573, un 4,41% de la población, "pese al aumento de la población en Navarra de 527.000 a 647.000 habitantes".

Igualmente, Bariáin ha puesto de manifiesto que mientras en Pamplona y Tudela viven 235.000 personas, "en 153 municipios suman la friolera de 28.000 habitantes", unas cifras "demoledoras" que "hacen necesario un plan de actuación urgente".

"La agricultura y la ganadería han sido los ejes en los que se ha basado durante siglos ese sustento de habitantes del medio rural, pero cuando una sociedad da la espalda a la agricultura y ganadería y, además, se produce esa inacción de las instituciones, tenemos la situación que tenemos, unos pueblos semivacíos y con muy poquitas perspectivas de vida", ha alertado el presidente de UAGN.

A su juicio, ante esta situación, "es necesario posicionar al sector agroalimentario como eje de solución". Y ha reivindicado que "un medio rural vivo pasa inexorablemente por explotaciones agrícolas y ganaderas vivas, rentables; donde el medio ambiente sea un eje vertebrador, pero que el eje vertebrador real sean las personas y éstas estén por delante del oso y del lobo".

En este sentido, ha remarcado que "hoy en día existen figuras protectoras de todo tipo, como las reservas de la biosfera, los parques naturales o medidas para reintroducir especies", pero ha lamentado que "no existe ninguna manera tendente para solucionar el problema demográfico".

PLAN DE ACTUACIÓN

Por todo esto, UAGN ha propuesto un plan de actuación contra el despoblamiento, en el que, entre otras medidas, piden a los partidos políticos que incluyan dentro de los 10 primeros puestos de su lista al Parlamento foral una persona empadronada en un núcleo rural de menos de 1.000 habitantes.

También propone el sindicato agrario la creación de una Dirección General de Despoblamiento y que dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3 se integre "una línea dedicada a este problema".

Aumentar las ayudas en inversión agrícola; una línea propia para inversiones de industrias en localidades de menos de 1.000 habitantes y que sean declaradas como inversión de interés foral; o bonificación de las cuotas de la Seguridad Social a todas las personas que tengan su negocio y que estén empadronadas, son otras de las medidas propuestas por el sindicato.

Asimismo, UAGN apuesta por revisar la financiación de las entidades locales para que no haya "ciudadanos de primera y de segunda" y también propone un plan de mejora de acceso a internet, un plan de integración y acogida de la población inmigrante en los pueblos y un 'carnet rural' para descuentos en actividades culturales y deportivos.

Para Bariáin, se trata de un plan "ambicioso" que "debe de servir también a los partidos políticos como hoja de ruta electoral". Y ha esperado que a la propuesta del sindicato se adhieran "cuantas instituciones, municipios y colectivos lo crean oportuno".

En su opinión, "habrá políticos que no habrán pisado por trabajo una localidad de menos de 500 habitantes" y ha considerado que "si no se pisa una localidad, si no se tiene alguien que traslade esos problemas y si a las organizaciones que trasladamos el problema rural se nos trata como con el tema del empleo, pues mal vamos".