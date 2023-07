UAGN reclama apoyo urgente al sector ganadero ante "la sequía, incertidumbre en los mercados e inestabilidad de precios"

PAMPLONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha destacado este jueves que "el sector ganadero en Navarra precisa en estos momentos y de manera urgente por parte de la Administración diversas premisas básicas que hagan que su actividad supere en mejor medida la situación actual, dominada por la sequía, la incertidumbre en los mercados y la inestabilidad de precios".

UAGN ha señalado en una nota que "seguimos comprobando que el sector ovino, vacuno, equino, etc., no disponen de un marco de precios estabilizado y en muchos casos nos encontramos con vulneraciones de la ley de la Cadena Alimentaria, que de no corregirse serán muy problemáticas para asegurar la rentabilidad del sector".

Según ha afirmado la organización agraria, "es urgente que el departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra implemente los estudios de referenciación de costes que desde UAGN hemos reclamado en numerosas ocasiones y que se han habilitado a través de una partida presupuestaria adicional a INTIA, pero que precisamos se pongan en marcha y sean compartidos y trabajados con el sector ganadero y sus organizaciones, mediante las mesas de trabajo adecuadas".

Asimismo, desde UAGN han reclamado que se atienda "de forma efectiva por parte de la consejería la priorización del uso de la paja para el ganado, habida cuenta que es una necesidad compartida por todo el sector, reclamada en el Consejo Agrario celebrado en junio, pero que no ha contado con la habilidad del departamento de Desarrollo Rural para alcanzar un acuerdo beneficioso para el sector ganadero". "De esta manera, el marco de incertidumbre sigue permaneciendo entre los ganaderos", ha advertido.

La organización agraria ha indicado que "tampoco nos ayuda la prórroga establecida por el Ministerio y refrendada por el Gobierno de Navarra de ampliar hasta el 31 de diciembre la exección del IVA en productos de alimentación básicos, que supone un incremento de la tensión de tesorería para los ganaderos que deben seguir atendiendo el IVA soportado en sus compras a proveedores, mientras, como en el caso del sector lácteo, deben emitir sus ventas sin el IVA correspondiente, lo que pudiera ser corregido si se habilitar por parte de Hacienda un mecanismo de devolución mensual del IVA soportado".

Por otro lado, en relación con el nuevo marco de la PAC en 2023 que "está obligando a muchos cambios entre los agricultores y ganaderos", para UAGN "es importante reclamar a las administraciones la mayor claridad posible en las condiciones de manejo de los campos agrícolas". "Es absolutamente necesario seguir preservando los usos tradicionales ganaderos en las tierras agrícolas con rastrojos, reguladas por las ordenanzas municipales y que permiten el pastoreo como se ha venido realizando desde hace mucho tiempo. Una situación que no debe cambiar porque es muy importante para ganaderos de ovino en la zona sur de Navarra y que visibiliza los acuerdos entre agricultores y ganaderos, base de nuestro tejido agrario", ha indicado.

No obstante, UAGN ha explicado que "en aquellas fincas donde no se utilizan estos rastrojos para el ganado ni hay dicho uso tradicional ganadero, se ha solicitado al departamento de Desarrollo Rural que se pueda laborear el rastrojo para mejorar la gestión agraria de dichas fincas".