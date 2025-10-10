UAGN ve "positivo" que se reduzca la burocracia para acceder a fondos de la PAC y reclama mejoras a partir de 2027

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha considerado "positivo" que el Parlamento Europeo haya aprobado una relajación de los requisitos ambientales que deben cumplir las explotaciones agrícolas para acceder a financiación de la Política Agraria Común (PAC), una flexibilidad que Bruselas defiende que puede ayudar a aliviar la carga burocrática.

La vicepresidenta de UAGN, Begoña Liberal, ha señalado que "siempre que se hable en Europa de apoyar al agricultor y al ganadero es positivo, y más si cabe si hablamos en términos de menor burocracia, menos papelo, eso en principio es positivo".

"Hablan de flexibilización de normas ambientales y eso es positivo", ha destacado, si bien ha precisado que se debe "hilar más fino" para conocer los detalles más concretos de los cambios aprobados.

Además, Begoña Liberal ha valorado que esta flexibilización es "fruto del trabajo de las organizaciones agrarias, que presionan, que exigen en Bruselas todas las cosas que nos atañen". "Las movilizaciones fueron inicialmente una respuesta y esa función de las organizaciones agrarias de estar en los despachos donde se tramitan las cosas da este fruto", ha destacado.

Asimismo, la vicepresidenta de la organización agraria ha puesto el foco en la Política Agraria Común que se está trabajando para el periodo que se abrirá a partir de 2027. "Hay que apoyar al agricultor profesional, hay que poner en valor lo que hacemos, que es dar alimentos a la sociedad. Tenemos que pensar no solo como sector sino como sociedad. Tenemos que tener una seguridad alimentaria. El apoyo a nuestra agricultura por parte de Europa tiene que ser total. Lo que decidan tiene que estar acorde con la Europa que queremos", ha subrayado.

Sin embargo, Begoña Liberal ha advertido de que la propuesta de marco financiero plurianual prevé un recorte del 22% para la Política Agraria Común. "La PAC va a perder entidad. No tenemos independencia presupuestaria", ha criticado.

Además del descenso presupuestario, Liberal también ha cuestionado el "cómo" de esta nueva PAC. "Hay muchas novedades y cambia la estructura. Estamos hablando de que esto es a dos años vista, pero si te recortan el presupuesto en un 22%, no te dan independencia y la PAC va ser menos agraria y menos común, hay que salir a las calles", ha apuntado.

La vicepresidenta de UAGN ha explicado que mantienen la "esperanza" en que se puedan acordar cambios para este nueva PAC. "Por eso estamos peleando, intentando influir en el Gobierno de Navarra, para que tengamos una voz y se nos escuche", ha recalcado.

UAGN conoció el pasado 16 de julio la propuesta del futuro reglamento PAC, que está valorando, al tiempo que mantiene conversaciones con el Gobierno de Navarra para tratar de crear un "frente común". "Nos queda mucho recorrido", han destacado desde la organización agraria.

El nuevo paquete de simplificación administrativa aprobado por el Parlamento Europeo --que Bruselas ha bautizado como 'Ómnibus III'-- busca reducir duplicidades con las normas nacionales y supondrá que, por ejemplo, se considere automáticamente que las explotaciones ecológicas certificadas cumplen algunos de los requisitos medioambientales de la UE para recibir financiación.

El Parlamento se opone a un nuevo tipo de pago directo propuesto por la Comisión para los agricultores afectados por desastres naturales, aunque coincide con la propuesta de la Comisión de un nuevo pago de crisis a través de los fondos de desarrollo rural de la UE.

Esta ayuda de crisis para los agricultores debería ser obligatoria para los Estados miembro, según los eurodiputados, que consideran también que los brotes de enfermedades animales deberían añadirse a la lista de eventos cuyo impacto en los agricultores podría justificar la ayuda financiera.

Para que más agricultores puedan recibir apoyo en caso de pérdida de ingresos o de una parte de su producción debido a riesgos ajenos a su control, los eurodiputados también proponen reducir el umbral para que estos puedan acceder a fondos de los gobiernos nacionales para cubrir las primas de seguros. Así, proponen un umbral de al menos el 15% de la producción o los ingresos anuales promedio perdidos, en comparación con el 20% propuesto por la Comisión.

La Eurocámara también propone aumentar los límites máximos para el apoyo a los pequeños agricultores con un pago anual de hasta 5.000 euros --en lugar de los 2.500 euros propuestos por la Comisión-- y un nuevo pago único para el desarrollo empresarial de hasta 75.000 euros, en lugar de los 50.000 propuestos.