UCAN advierte de las "consecuencias perjudiciales" de la propuesta de revisión del acuerdo UE-Marruecos

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN) ha advertido de las "consecuencias perjudiciales" que puede tener la propuesta de la Comisión Europea para revisar el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. En concreto, ha destacado "la confusión que puede generar en los consumidores el nuevo acto delegado sobre el etiquetado de origen, que amenaza, además, con perjudicar a los productores europeos y vulnerar principios jurídicos fundamentales de la UE".

"Según datos de FEPEX, Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, Marruecos es el primer proveedor de estos alimentos en valor y el segundo en volumen, con 3.701 millones de euros (+14%) hasta agosto y representando el 26% del total de la importación española de frutas y hortalizas. Los productos más importados son el tomate y el pimiento, aunque el crecimiento también se observa en otros como el aguacate y la judía verde sigue siendo considerable", apunta UCAN en una nota de prensa.

La organización ha recordado que el sector ha reclamado "en numerosas ocasiones" la aplicación de "cláusulas espejo", es decir, "que se exija a los productos importados de Marruecos que cumplan las mismas normativas que los productos europeos".

UCAN explica que la propuesta de revisión "amplía los aranceles preferenciales a productos procedentes del Sáhara Occidental y permite etiquetas de origen que utilicen nombres regionales en lugar de 'Sáhara Occidental', a pesar de una clara sentencia del Tribunal de Justicia que exige un etiquetado explícito". En este sentido, ha advertido que "esto constituye un atajo legal que induce a error a los consumidores, ignora la jurisprudencia de la UE y crea un precedente para ocultar el origen de los productos".

Por otro lado, ha criticado que "este acuerdo expone a los productores europeos a una competencia desleal por parte de productos del Sáhara Occidental cultivados con estándares sociales y medioambientales inferiores". Asimismo, ha advertido que "la revisión amenaza con desplazar aún más la producción europea, agravando la presión económica sobre las explotaciones de toda la Unión".

Igualmente, "puede generar la pérdida de confianza de los consumidores por la falta de transparencia en etiquetas que ocultan el origen, erosionando la confianza en las normas de etiquetado de la UE". "También debilita la capacidad de supervisión de la Unión Europea al delegar en las autoridades marroquíes la emisión de certificados de conformidad, generando preocupaciones sobre el cumplimiento de las normas europeas", añade.