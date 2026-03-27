UCAN apuesta por reforzar la viabilidad sin perder los principios ante la "inestabilidad internacional"

UCAN celebra su Asamblea General 2026 en Pamplona. - UCAN

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN), Esther Burgui, ha reivindicado este viernes el papel del cooperativismo en el desarrollo del territorio y ha señalado que la "creciente inestabilidad internacional" exige "ser prudentes, pero también mirar al futuro, reforzando nuestra viabilidad sin perder de vista nuestros principios: arraigo al territorio, compromiso con las personas y defensa del modelo cooperativo".

UCAN ha celebrado este viernes su Asamblea General 2026 en Pamplona, un encuentro que ha reunido a más de 150 personas en representación de 113 cooperativas y 16.327 socios.

En la jornada, la organización ha reivindicado el papel "estratégico" del cooperativismo agroalimentario en el desarrollo económico, social y territorial de Navarra. En el acto han participado el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi.

Durante la Asamblea se han presentado las cuentas de 2025, los trabajos que se han realizado a lo largo del año y las líneas estratégicas para 2026. En los últimos 10 años, la organización ha experimentado un crecimiento presupuestario del 186%, pasando de 463.261 euros en 2016 a 1.325.393 euros en 2026.

"Este incremento refleja el fortalecimiento estructural de la organización y su capacidad para ofrecer más y mejores servicios a las cooperativas asociadas en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad, la formación y la representación institucional", ha destacado la organización agraria.

También se ha recalcado que, siendo UCAN una entidad sin ánimo de lucro, el foco principal no está en las cuentas, sino en los hitos alcanzados en 2025 y en los planes estratégicos para 2026.

Así, durante el pasado año UCAN ha trabajado "intensamente" en la defensa y desarrollo de las cooperativas y sus socios, abordando cuestiones como la flexibilización de la PAC, ayuda en el desarrollo de medidas de I+D y medioambientales, la Ley de la Cadena Alimentaria, y la presentación de expedientes de inversión. Asimismo, la organización ha logrado representación en la Asamblea Ciudadana y el Comité de Cambio Climático, así como avances en convenios laborales, normativa agraria y desarrollo de nuevos servicios.

Para 2026, UCAN ha apostado por ampliar sus servicios de comunicación y empleo, apoyar a las bodegas cooperativas mediante un incremento en el convenio UCAN, fomentar el relevo generacional, impulsar sectores estratégicos como ganadería y vino, y consolidar proyectos innovadores como el Club Agroalimentario A-Una y el centro de emprendimiento CoAlea, asegurando que las cooperativas sigan fortaleciendo su competitividad y sostenibilidad.

La presidenta de UCAN, Esther Burgui, ha destacado que "vivimos en un contexto de creciente inestabilidad internacional, que afecta a mercados, costes y producción". "Esto nos exige ser prudentes, pero también mirar al futuro, reforzando nuestra viabilidad sin perder de vista nuestros principios: arraigo al territorio, compromiso con las personas y defensa del modelo cooperativo", ha subrayado.

Burgui ha afirmado además que el cooperativismo agroalimentario representa "un modelo empresarial basado en la participación, la cooperación y el compromiso con el medio rural, que contribuye de manera decisiva a mantener una Navarra rural viva, innovadora y competitiva".

El consejero José Mari Aierdi ha destacado el papel del cooperativismo agroalimentario como motor de desarrollo del sector primario y del medio rural navarro. "Tenemos que ser plenamente conscientes del papel que desempeña el sector agroalimentario en Navarra. Desde un diálogo permanente y fluido con UCAN, debemos seguir avanzando en las medidas que el sector necesita para dar una respuesta conjunta a los retos del futuro como la PAC y seguir impulsando un medio rural vivo y activo", ha señalado.

La jornada ha contado también con la intervención del economista Tomás García Azcárate, quien ha analizado la situación geopolítica actual y sus repercusiones en el sector agroalimentario, abordando los principales retos que afrontan los mercados agrícolas en el actual contexto. "La situación internacional y sus efectos económicos generan una gran incertidumbre e inestabilidad en el sector agroalimentario. A ello se suman mayores costes y una normativa más exigente para los agricultores europeos, que aun así mantienen su competitividad gracias a la calidad, fiabilidad y seguridad de sus productos. Ante este contexto, debemos preguntarnos qué modelo de agricultura queremos. Si apostamos por una agricultura de dimensión media, la respuesta pasa por compartir soluciones, inversiones, riesgos y conocimiento. Y la mejor forma de hacerlo es clara: la cooperación, la unión", ha señalado

El consejero Mikel Irujo ha destacado el papel de las cooperativas agroalimentarias dentro del tejido económico navarro y su contribución al desarrollo territorial.

"La industria agroalimentaria debería figurar como esencial en Bruselas como la industria de la automoción y la medicina. La persona consumidora debe ser responsable para consumir producto local. En Navarra las cooperativas transmiten un espíritu cooperativo que siempre ha acompañado a sociedad", ha apuntado.