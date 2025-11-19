UGT advierte de que en Navarra la tasa de víctimas de violencia de género es "mucho mayor" que a nivel nacional

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable del Área Confederal de Mujer de UGT, Medea Gracia, ha afirmado este miércoles en Pamplona que la tasa de víctimas de violencia de género en Navarra "es mucho mayor que en la media nacional", con 23,5 víctimas por cada 10.000 mujeres frente a 19,2, por lo que la incidencia es "muy alta".

En declaraciones a los medios de comunicación junto a la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT Navarra, Ayala Puente, antes de participar en una jornada sindical organizada en el marco de la conmemoración del 25N, Gracia ha explicado que el sindicato está realizando "distintos actos por los territorios y la idea fundamental es trasladar los distintos tipos de violencia que sufrimos las mujeres".

También se quiere poner el foco en las mujeres asesinadas. Desde 2004, cuando empezaron a contabilizarse, Navarra ha registrado un total de 17 mujeres asesinadas, una cifra que desde UGT esperarían que fuera "cero". Este año se ha registrado una víctima mortal, una mujer de 78 años en el mes de julio, y "otra que desde hace aproximadamente un mes se está todavía estudiando".

Por otro lado, se está trabajando en "distintas acciones que también ponen el foco en las distintas violencias que sufrimos las mujeres, no solo en el ámbito laboral sino también en otros ámbitos de la sociedad". "Empezamos en verano con una campaña que hoy venimos a presentar también, que se llama 'Mi cuerpo no es un centro de trabajo', en el que hablamos de que la prostitución no se puede entender como un trabajo", ha subrayado.

De cara al 25N, el sindicato ha lanzado una campaña que "va más allá, también vinculada con el mundo de la prostitución, pero que se basa fundamentalmente en las violencias digitales, en concreto en las plataformas de pornografía, como es Only Fans". Las mujeres jóvenes, según ha indicado, lo ven "como un primer trabajo, como una oportunidad laboral en la que ganan muchísimo dinero", pero "no se dan cuenta" de "todas las redes que hay detrás, que están usando sus cuerpos para crear un banco de imágenes y para poner en riesgo su seguridad y su imagen a lo largo de la vida".

Desde UGT "animamos a estas jóvenes a entender que el concepto de la libertad de elección en este caso es muy camuflado, porque la red de Only Fans y estas plataformas digitales están muy gestionadas por proxenetas digitales".

En respuesta a los medios de comunicación sobre los motivos que podría haber detrás de la elevada tasa de Navarra, Gracia ha señalado que "hay muchos factores". "En primer lugar, cuando las mujeres son víctimas de violencia de género es porque han iniciado un trámite de denuncia. Y para que haya un trámite de denuncia es que se está haciendo un trabajo muy importante en materia de concienciación, para que las mujeres realmente entiendan que ningún tipo de violencia es admisible en esta sociedad", ha apuntado.

También ha sido preguntada por la "falta de movilización" ante una reciente agresión sexual grupal a una joven en Pamplona. Gracia ha respondido que "el mundo está dormido" y que "realmente lo único que hacemos es recibir mensajes de extrema derecha" con "discursos de odio y discursos negacionistas".

"Y es muy curioso, cuando ves una noticia de este tipo, como una violación grupal o una agresión hacia una mujer, que los comentarios siempre buscan culpabilizar a la víctima. Volvemos a revictimizar a las víctimas de una manera muy extrema, y esto es debido a los discursos que se están llevando a cabo en la sociedad y a través de la extrema derecha", ha criticado. En este sentido, "parece que no es que no nos movamos, sino que incluso atacamos a las víctimas".

A pesar de que "afortunadamente tenemos un gobierno que ha impulsado políticas" en "defensa de los derechos de las mujeres", por "desgracia parecen más potentes los mensajes que se lanzan en la sociedad, que rompen un poco estos derechos sociales, y la verdad, nos genera muchísima preocupación".

"La sociedad, como recibe este tipo de discursos, al final parece que no se mueve, no se moviliza por ninguna causa, ni por el tema de los derechos de las mujeres, ni por ninguno otro. Al final nos hemos convertido en una sociedad muy individualista, que miramos por nuestros propios intereses y parece que lo que le pasa a la persona de al lado no nos interesa", ha subrayado.

En este sentido, ha apostado por "despertar a toda la sociedad y entender que la lucha colectiva y sobre todo la lucha por la conquista de derechos y por evitar todo tipo de agresiones sexuales hacia las mujeres tiene que ser prioridad".

Por su parte, la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT Navarra, Ayala Puente, ha afirmado que "otro año más nos juntamos, desgraciadamente, dentro del marco de los actos del 25N". "Desgraciadamente, es una lacra que sufrimos constantemente. Volvemos, un año más, a reivindicar que la sociedad entera, no solamente en el ámbito laboral, que es el nuestro, sino que la sociedad entera rechace y condene la violencia machista", ha subrayado.

Puente ha añadido que "tenemos que luchar desde todos los ámbitos, no solamente desde el ámbito laboral, para que la eliminemos una vez por todas". Según ha remarcado, el 25 de noviembre tendrá lugar una concentración en la puerta de la sede de UGT en Pamplona.