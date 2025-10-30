UGT, CCOO y CSIF se concentran en Pamplona para reclamar un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros de UGT Servicios Públicos, el Área Pública de CCOO y CSIF se han concentrado este jueves en Pamplona, frente a la Delegación del Gobierno en Navarra, para exigir "unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más empleo y mejora de las condiciones laborales para más de tres millones y medio" de empleados públicos de toda España.

Las tres organizaciones sindicales han convocado este jueves concentraciones frente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en toda España para reclamar un nuevo acuerdo salarial.

Según han indicado en un comunicado conjunto, esta movilización "responde, además, a la urgente necesidad de defender el Estado del Bienestar, amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos".

"Es una realidad que conoce perfectamente el Gobierno: el deterioro de lo público está provocando situaciones indeseables que se traducen en una mayor respuesta social, lo vemos en la Sanidad, en la Educación, en los Servicios Sociales, en la Justicia y en resto de sectores estratégicos, así como en la gestión diaria de servicios públicos esenciales. Lo vemos en la indignación social ante los fallos sanitarios, el deterioro de las aulas, las catástrofes naturales, los incendios o las dificultades en el acceso a los trámites administrativos por poner solo algunos ejemplos", han subrayado.

A su juicio, "la respuesta de la sociedad es el mejor termómetro para valorar la calidad y la satisfacción con lo público". "Hemos denunciado en reiteradas ocasiones la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas o la desmotivación, que se traducen en el malestar de las personas usuarias", han apuntado.

Desde las tres centrales sindicales han trasladado a las Administraciones Públicas y sus sectores públicos que "se necesitan cambios profundos para la imprescindible transformación y modernización de los servicios públicos, y que para ello hay que empezar por revertir lo perdido en las dos últimas décadas".

Por ello, han exigido "la reapertura inmediata de la mesa de negociación para garantizar los incrementos salariales, un incremento y mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo de más de tres millones y medio de empleadas y empleados públicos".

"En vista del retraso y la desidia por parte del ministro Óscar López, al no atender las justas demandas de las tres centrales sindicales, continuamos con el proceso de movilización puesto en marcha, que ha comenzado con estas concentraciones de hoy, 30 de octubre", han remarcado.

Su "desarrollo e intensificación en las próximas semanas y meses" dependerán "de la voluntad y decisión del ministro de negociar". "Como ya hemos avisado, no descartamos ninguna acción o medida de presión, incluida la huelga general. El ministro debería tomar nota de nuestra decisión inequívoca de intensificar la protesta si no se sientan inmediatamente a negociar", han advertido.

Según los sindicatos, "hay que recuperar y estabilizar empleo público, hay que dignificarlo, hay que garantizar la subida salarial de 2025 y recuperar poder adquisitivo, con un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo, y, sobre todo, hay que rediseñar unas administraciones públicas dimensionadas al Estado del Bienestar, accesibles a la ciudadanía, de calidad, que se conviertan en orgullo de las actuales y futuras generaciones de nuestro país".

"Y esto no se consigue con parches o con políticas cortoplacistas. Se logra negociando con amplitud de miras y considerando a las organizaciones sindicales como agentes esenciales en la mejora de los servicios públicos. El futuro de lo público y del Estado del Bienestar dependen en gran medida de nuestras decisiones y acciones. Por ello, invitamos al conjunto de la ciudadanía a defender los servicios públicos", han remarcado.