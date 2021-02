UGT y CCOO piden al Gobierno que "cumpla lo prometido" y suba el SMI y derogue la reforma laboral y de pensiones

PAMPLONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han exigido al Gobierno de España que retome las mesas del diálogo social para negociar una subida del Salario Mínimo Profesional, que debería ser "cómo mínimo" el 60% de los salarios medios de España, en torno a los 1.200 euros; y la derogación de la reforma laboral y la reforma del sistema público de pensiones.

Representantes de los dos sindicatos, siguiendo una convocatoria a nivel nacional, se han concentrado este jueves frente a la Delegación del Gobierno en Pamplona bajo el lema '¡Ahora sí toca!'. Los asistentes han portado, además, carteles con los mensajes '+ SMI', '+ pensiones' y '- reforma laboral'.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de UGT en Navarra, Jesús Santos, ha exigido al Gobierno central que "propicie las mesas de negociación que quedaron paralizadas por la pandemia" y ha considerado que "ahora toca porque los trabajadores, a lo largo de la pandemia, han dado la cara, hemos perdido salario en muchas ocasiones" y en algunas empresas "se van manifestando los ERTE como ERE". Los trabajadores han "hecho un gran esfuerzo" y "han entendido que la salud estaba por encima de la economía, pero ahora ya toca que el Gobierno se ponga las pilas, que cumpla lo prometido a los trabajadores y que cumpla con su programa de Gobierno", ha insistido.

Santos ha reclamado incremento del SMI que ha subido, ha asegurado, "en todos los países de nuestro entorno", por lo que ha considerado que "no hay ninguna excusa" para que no se haga en España. Ha rechazado las "excusas del Gobierno" de que en algunos sectores "se perderá competitividad". "Aquí estamos hablando de sectores con salarios que no llegan ni a los 950 euros, sobre todo en sectores de la agricultura, de cuidadoras y de las subcontratas que se hacen de manera draconiana que vienen derivadas de los contratos de la administración", ha subrayado.

Por otro lado, ha afirmado que la reforma laboral de 2012, "impuesta por el Gobierno del PP" y "sin el acuerdo con los sindicatos", ha sido "una fábrica de bajada de salarios y de pérdida de derechos laborales". Por eso, ha pedido que "se vuelva a la mesa de negociación" y ha recordado que, tanto en campaña como en el pacto de Gobierno, PSOE y Podemos recogieron el compromiso de "reformar las partes más lesivas de la reforma laboral".

Asimismo, el líder de UGT en Navarra ha apostado por "garantizar la viabilidad de las pensiones" que, ha opinado, "no es un problema de gasto sino de ingreso y, sobre todo, derivar todo lo que se le imputa a la Seguridad Social de gastos impropios". A este respecto, ha apuntado que, este año, el Gobierno "ha puesto una partida de 18.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado para afrontar aquellas cuestiones que no tienen que ser imputadas a las cotizaciones de la Seguridad Social".

Por su parte, el secretario general de CCOO Navarra, Chechu Rodríguez, ha esperado que las movilizaciones de este jueves sean "el inicio de una presión al Gobierno para que se vuelva a sentar en las mesas" de diálogo social. De no ser así, ha destacado que las movilizaciones "irán a más" porque "la salida de esta crisis no la podemos volver a pagar los trabajadores, no podemos volver a una salida de la crisis con devaluaciones salariales, con pérdidas de derechos y con brechas de género y salariales que esta pandemia está reflejando en importantes sectores de la población".

"No vale sólo que en el discurso coincidamos en que no hay que dejar a nadie atrás" sino que "hay que poner las herramientas para no dejar a nadie atrás", ha recalcado.

Para Rodríguez, es "irrenunciable recuperar la agenda social que el Gobierno se comprometió con los agentes sociales y económicos ya en febrero del año pasado". "Es hora de recuperar derechos, recuperar salarios y luchar contra la precariedad", ha reivindicado.

Por eso, ha exigido un incremento del SMI "para acabar con las brechas salariales y de género". Además, ha reivindicado "acabar con las reformas de las pensiones, del 2013 fundamentalmente" y ha resaltado que los pensionistas han sido "uno de los elementos que han garantizado la calidad de vida de muchas familias durante y antes de la crisis sanitaria". Por tanto, ha dicho, "hay que garantizar el sistema público de pensiones de aquí al futuro".

En tercer lugar, ha llamado a "atacar la reforma laboral en varios aspectos fundamentales" como "la recuperación de la negociación colectiva, acabar con los descuelgues, acabar con la prioridad aplicativa de los convenios, atacar el despido barato y, por tanto, reforzar el empleo". Y ha exigido al Ejecutivo central que "vuelva a debatirlo con nosotros en las mesas de diálogo social estatal; compromiso que ya adquirió con nosotros en febrero y en sus propios programas electorales".