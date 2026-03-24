UGT defiende que el TAV "contribuye a generar empleo, reforzar la economía y mejorar las oportunidades laborales"

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, ha defendido este martes, en su intervención en el plenario de la Plataforma Pro TAV, que el tren de alta velocidad es una infraestructura que "contribuye a tres cosas fundamentales: generar empleo, reforzar nuestra economía y mejorar las oportunidades laborales de la ciudadanía".

"Cuando hablamos del TAV muchas veces el debate se queda en lo técnico o en lo político, pero a nosotros nos interesa poner el foco en lo que significa para los trabajadores y trabajadoras de Navarra.

Las infraestructuras no son un fin en sí mismas, sino una herramienta para generar empleo, actividad económica y oportunidades", ha remarcado Ríos, que ha participado en una mesa redonda en el plenario de la plataforma, de la que UGT forma parte.

Según han indicado desde UGT en una nota de prensa, Lorenzo Ríos ha subrayado que Navarra "es una comunidad con una base industrial muy fuerte y con una clara vocación exportadora". "Muchas de nuestras empresas compiten en mercados internacionales y necesitan redes logísticas eficientes para poder hacerlo. Cuando un territorio mejora su conectividad, mejora también su capacidad para atraer inversión, para que las empresas se instalen o se queden, y para que se generen nuevos proyectos empresariales. Eso significa más actividad económica y más empleo estable", ha incidido.

Además, ha resaltado, "el TAV no debe entenderse solo como un tren de pasajeros; también está vinculado al desarrollo del transporte ferroviario de mercancías y a infraestructuras como la terminal intermodal de Noáin, que pueden impulsar un modelo logístico más moderno y eficiente".

"Esto permite reducir costes, mejorar la competitividad empresarial y crear empleo en sectores vinculados al transporte, la logística y la distribución", ha incidido, para precisar que "no solo apostamos por esa generación de empleo, sino que ese empleo sea de calidad, con derechos laborales y con seguridad en el trabajo".

Asimismo, Lorenzo Ríos ha destacado que "una red ferroviaria moderna permite que las personas puedan desplazarse con mayor facilidad entre territorios para trabajar, formarse o acceder a servicios, lo que amplía oportunidades para muchas personas que viven fuera de los grandes núcleos urbanos".

"Una mejora significativa de la conexión ferroviaria no afecta solo al transporte. En realidad, tiene un efecto transversal en buena parte de la economía. Cuando un territorio está bien conectado, se vuelve más atractivo para la inversión, para el desarrollo empresarial y para la creación de empleo. Eso termina beneficiando a muchos sectores distintos. Por eso, desde UGT Navarra insistimos en que el debate sobre el TAV no es solo un debate sobre un tren, sino sobre el modelo de desarrollo económico que queremos para nuestra comunidad", ha concluido.