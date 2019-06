Unai Hualde dice que defenderá "el progreso y pluralidad de Navarra" desde la Presidencia del Parlamento

Publicado 19/06/2019 13:26:33 CET

PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde (Geroa Bai), ha asumido el cargo señalando que en el ejercicio de su responsabilidad tendrá "como referente defender el progreso y avance de Navarra y defender su pluralidad, en la que siempre he creído".

"Vamos a hablar mucho, a parlamentar entre todas y todos para que así sea, espero no defraudar su confianza. Quiero ser presidente de los que me han dado la confianza y de los que no", ha señalado Unai Hualde, tras ser elegido por un acuerdo de última hora que han alcanzado PSN y Geroa Bai.

En sus primeras palabras al frente de la Mesa del Parlamento, Unai Hualde ha realizado "un reconocimiento sincero y profundo a todos los componentes de esta Cámara que han depositado en mi su confianza" y también ha dado la "bienvenida a los que han considerado mejores otras opciones".

Unai Hualde ha confiado en que en esta legislatura "las instituciones sigan profundizando en el camino de reconocimiento de la diversidad y pluralidad que las han caracterizado en los últimos años".