PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

UNED Pamplona implantará este próximo curso 2026-2027 un nuevo grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial, una nueva titulación ofrecerá una formación científica y tecnológica orientada al desarrollo, aplicación e investigación en inteligencia artificial, "con un enfoque multidisciplinar y la metodología flexible y accesible característica de la universidad".

La matrícula se abre del 1 de julio al 21 de octubre y podrá realizarse online en uned.es. Con este nuevo grado, UNED Pamplona impartirá un total de 31 grados universitarios. Además de los grados, también se imparten dobles grados, grados combinados, másteres, microtítulos, Cursos de Acceso a la Universidad, el programa de UNED Senior, Idiomas (Inglés y euskera), Plan de Acogida, Cátedra de Inteligencia Emocional y Extensión Universitaria.

La nueva titulación de Ingeniería en Inteligencia Artificial ofrecerá una formación que combina una base en matemáticas, estadística y programación con el estudio especializado de algunas de las áreas que "están impulsando actualmente la transformación tecnológica y social", como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial, la robótica autónoma, los sistemas de soporte a la decisión y el análisis masivo de datos.

El plan de estudios se ha diseñado con una orientación tanto teórica como aplicada, dirigida al desarrollo de soluciones para problemas reales.

En este sentido, Rafael Martínez Tomás, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y coordinador del nuevo grado, explica que "el título garantiza una firme formación científica y tecnológica que capacita tanto para el ejercicio profesional en el ámbito de la IA como para la innovación e investigación".

Uno de los "rasgos diferenciales" del grado será su carácter multidisciplinar. La titulación prepara al estudiantado para colaborar con profesionales de ámbitos diversos -como la ingeniería, la medicina, el derecho, la economía o las ciencias- y para integrarse en equipos donde la inteligencia artificial actúa como "una herramienta transversal".

La formación incorporará además competencias en gestión de proyectos y contenidos vinculados al "desarrollo ético, jurídico y responsable de sistemas inteligentes, una dimensión cada vez más relevante en el despliegue de estas tecnologías y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

La estructura del grado incluye materias específicas desde etapas tempranas del itinerario formativo, como Introducción a la Inteligencia Artificial, así como asignaturas orientadas al diseño y desarrollo de proyectos y aplicaciones reales, entre ellas un Laboratorio de I+D para aplicaciones con Inteligencia Artificial.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA "FLEXIBLE" PARA NUEVOS PERFILES PROFESIONALES

El grado está orientado tanto a estudiantes que acceden por primera vez a la universidad como a personas que desean ampliar o actualizar su formación para incorporar la inteligencia artificial a su desarrollo profesional.

Para cursarlo se recomienda haber seguido previamente una formación de carácter científico o científico-tecnológico, ya que los estudios requieren capacidad de razonamiento numérico y lógico y aptitud para trabajar con modelos abstractos y resolver problemas complejos.

Como el resto de titulaciones oficiales de la UNED, el grado se impartirá mediante una metodología online y semipresencial, basada en el aprendizaje autónomo acompañado por el profesorado, recursos virtuales interactivos y una red de Centros Asociados que permite estudiar desde cualquier lugar y compatibilizar la formación universitaria con otras responsabilidades personales y profesionales.

"Los graduados y graduadas en Ingeniería en Inteligencia Artificial estarán capacitados para desempeñar funciones profesionales en una amplia variedad de sectores: entidades financieras, instituciones sanitarias, consultorías tecnológicas, departamentos de I+D, organismos públicos de investigación, universidades e industrias de cualquier ámbito, en un contexto de creciente demanda de perfiles especializados en inteligencia artificial", ha remarcado Martínez Tomás.