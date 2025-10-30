La Universidad de Navarra suspende su actividad en Pamplona por seguridad en relación con un acto de Vito Quiles

El seudo periodista Vito Quiles llega a la concentración convocada bajo el lema 'España combativa' en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO). A 23 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

La Universidad de Navarra ha decidido suspender su actividad en el campus de Pamplona desde las 15 horas de este jueves "por motivos de seguridad", después de que el activista ultra Vito Quiles haya anunciado que acudirá al exterior de la universidad a impartir una charla que el centro académico no había autorizado.

Según han explicado desde la Universidad de Navarra en un comunicado, "ante los acontecimientos previstos esta tarde, donde se prevé la afluencia de grupos ajenos a la Universidad e incidentes violentos, el centro académico ha cancelado las clases y suspendido toda la actividad presencial".

En una carta remitida a empleados y estudiantes, la rectora María Iraburu ha definido la Universidad de Navarra como "lugar de encuentro, reflexión, convivencia pacífica, debate sereno y respeto al otro".

"En cada momento de la historia, con matices diferentes, surgen circunstancias que amenazan ese objetivo. Vivimos tiempos de fuerte polarización, en los que palabras e ideas se manipulan y tergiversan y en los que la coherencia se confunde en ocasiones con la agresividad", ha señalado.

"Nuestra comunidad universitaria es amplia y la forman personas libres y responsables de sus actos. Es importante recordar que este espacio verdaderamente universitario lo construimos cada día entre todos, con las palabras, las actitudes y los hechos", ha añadido.