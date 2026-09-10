Unzu (PSN) no entiende los "aspavientos de sorpresa" de los socios por la situación de Belate

Archivo - La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha afirmado este jueves que "sorprenden los aspavientos de sorpresa" de sus socios de Gobierno respecto a la situación de las obras de duplicación del túnel de Belate, porque "eran plenamente conocedores desde el lunes" de las conclusiones del informe jurídico que no avalaba la fórmula del enriquecimiento injusto para realizar pagos a la UTE adjudicataria de las obras.

Unzu ha destacado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, que "existe una firme voluntad de continuar con las obras de Belate, pero con una condición irrenunciable, y es que cada paso que se dé debe contar con la máxima garantía jurídica". "Esto no debiera ser una cuestión de discrepancias entre socios de Gobierno, porque es un principio de responsabilidad que obviamente compartimos", ha indicado.

De hecho, ha señalado que, "sin tener todavía el informe final de la asesoría jurídica" que descartaba la opción del enriquecimiento injusto, "las principales conclusiones del mismo ya fueron trasladadas por parte del vicepresidente primero de Gobierno el lunes por la tarde en una reunión que mantuvimos de forma presencial entre los socios de Gobierno". "Se trasladaron todas las conclusiones que venían en el informe. Además, se dijo que se les trasladaría el informe tras la reunión que el Departamento de Cohesión Territorial iba a mantener con la UTE, y ésta tuvo lugar ayer a primera hora de la mañana", ha explicado.

Por tanto, Unzu ha afirmado que "la verdad es que sorprenden los aspavientos de sorpresa de los socios, que eran plenamente conocedores desde el lunes de estas conclusiones, pero es que además sorprende bastante más escuchar a la señora Ibarrola -presidenta de UPN- hablar con tanta contundencia de un informe que por cierto no tiene". "Está hablando de un informe que desconoce. Y sorprende todavía más la interpretación más que manipulada que hace de su contenido, porque merece la pena dejar algo muy claro, que el informe jurídico no dice que la obra de Belate no pueda continuar. Lo que señala es que una determinada vía administrativa de pago, que es el enriquecimiento injusto, no resulta jurídicamente adecuada para abonar el modificado. Cuestión que, como ayer también se trasladó, se estará trabajando con la UTE, barajando todas las posibilidades", ha señalado.

La portavoz socialista ha subrayado que "convertir esa conclusión concreta en que no existe ninguna manera legal de continuar las obras, como dice la señora Ibarrola, es directamente mentir y una interpretación política de UPN que desde luego no atiende a la realidad del informe".

Unzu ha añadido que "la obligación de este Gobierno no es buscar atajos para pagar porque sí, la obligación de este Gobierno es exactamente la contraria, es garantizar que cada euro público que se paga se hace con cobertura jurídica y que cada decisión que se adopta pueda ser defendida con todas las garantías, y eso es precisamente lo que se está haciendo".

Además, ha considerado que, "cuando dice la señora Ibarrola que Belate huele a corrupción desde el minuto uno, nuevamente es una afirmación de una gravedad extraordinaria y más aún cuando quien la ha pronunciado no ha aportado ni una sola prueba". "Por lo tanto voy a ser muy clara. Si UPN tiene alguna prueba de corrupción, que acuda inmediatamente a la Fiscalía, que ya está perdiendo el tiempo, que lo haga y lo demuestre. Y si no la tiene, le pediríamos más responsabilidad, que deje de sembrar sospechas, que deje de intoxicar y que deje de utilizar esta obra pública, que por cierto debería haber iniciado UPN hace más de 20 años, pero ha dejado 20 años esta obra tirada, jugando también con la seguridad vial de todos los navarros y navarras que pasan por esos túneles. Lo pudo hacer y no lo hizo", ha afirmado.

Unzu ha señalado que es "un obra que tan solo el Gobierno de María Chivite ha tenido la valentía de hacer, de tirar para adelante y sabiendo además desde el principio la enorme complejidad y las enormes dificultades que iba a afrontar, como con toda la obra pública de semejante envergadura".

La portavoz socialista ha subrayado que "la prioridad es terminar Belate, pero terminar Belate bien, terminar Belate con todas las garantías y terminar Belate dentro de la más absoluta legalidad, y eso es exactamente lo que está haciendo este Gobierno".

Ainhoa Unzu ha asegurado que fue una iniciativa de todos los socios solicitar el informe jurídico sobre la opción de recurrir a la vía del enriquecimiento injusto. "Fue una posibilidad que se barajó para tener esa garantía, para saber que las cosas se iban a hacer bien. La asesoría jurídica ha dicho que esta no es la vía, ha cerrado esa puerta y ahora lo que toca es valorar con la UTE la posibilidad de encontrar otras vías alternativas", ha indicado.

La portavoz socialista ha señalado que el consejero de Presidencia fue el que encargó formalmente el informe, pero tras hablarlo con los socios de Gobierno. "Es una iniciativa como socios de Gobierno, pero el competente en esta materia es, obviamente, el consejero de Presidencia, que fue el que formalmente hizo la solicitud. Antes del verano, mantuvimos una reunión y dijimos, 'oye, máxima garantía jurídica, vamos a ver que las decisiones que se adoptan tienen toda la cobertura legal", ha planteado.

Unzu ha señalado que "la realidad de las cosas es que en una reunión surgió la posibilidad de que cada paso que se diera estuviera como siempre sustentado por informes de garantía legal". "Lo pedimos todos los socios, PSN incluido", ha asegurado.