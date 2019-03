UPN afirma que "Asiron trata de regatear otra vez su compromiso de reparar el azud de Santa Engracia"

Publicado 20/03/2019 11:00:40 CET

PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado este miércoles que el alcalde, Joseba Asiron, "trata de regatear otra vez su compromiso de reparar el azud de Santa Engracia que lleva más de un año semiderruido sin que el Ayuntamiento haya hecho absolutamente nada".

Los regionalistas se han referido así a la licitación de un 'Modelo de planificación fluvial' que se debate en la Gerencia de Urbanismo y que, "según el pliego del contrato, ha de tomar como referencia un documento encargado por Bildu y que apuesta por la eliminación de todas las presas e incluso por el traslado a medio plazo del Club Natación".

La licitación de este nuevo contrato llega, según ha informado UPN en un comunicado, "después de meses de promesas sobre la reparación del azud de Santa Engracia, vital para el disfrute deportivo del río al mantener un nivel mínimo de profundidad en ese tramo incluso durante los episodios de estiaje".

"La no reparación de esa presa, que data del siglo XIII, significaría de facto el final de Club Náutico de nuestra ciudad, una institución que no sólo ha fomentado la práctica deportiva y ha logrado grandes éxitos a nivel nacional durante décadas, sino que ha jugado un activo papel social en el barrio, especialmente con los jóvenes", ha subrayado.

La 'Propuesta de Trabajo para el ámbito fluvial en Iruña-Pamplona (río Arga)', encargada por Bildu a Fluviales River Innovation S.L en 2018, apuesta, según han explicado los regionalistas, "no solo por la no reparación de este azud, sino por la eliminación de todos los elementos que califican de ajenos al río como presas, molinos o pasarelas aunque, como en este caso, lleven siglos en dicho lugar".

Según han añadido, el informe rechaza incluso ejecutar medidas contra las inundaciones y recomienda a los afectados la contratación de seguros. "Ahora el pliego de condiciones del nuevo contrato también solicita que se aporten 'posibles actuaciones en los elementos construidos que afecten al espacio fluvial del río: puentes, presas...'", han expuesto.

Para UPN, "el nuevo proyecto significa dar portazo a las promesas de reparación del azud y la consolidación de un proyecto para los ríos de Pamplona radicalmente contrario al mantenido hasta ahora y que, a lo largo de distintas legislaturas y con corporaciones de distinto color político, ha logrado integrar el Arga, el Sadar y el Elorz, en el día a día de nuestra ciudad".

"Con esta estrategia Pamplona no habría construido jamás el paseo fluvial o ninguna de las pasarelas, ni hubiera rehabilitado espacios como el Molino de Caparroso, por lo que la ciudad seguiría viviendo de espaldas a su río, en cuya recuperación ambiental también se ha trabajado intensamente", ha manifestado.

A su juicio, "en esta legislatura no se ha invertido ni un sólo euro en el río Arga que no fuera planificado o incluso licitado por UPN", por lo que ha acusado a Bildu de "postureo y ecologismo de cartón piedra". En este sentido, ha exigido "a Asiron y a sus concejales de Bildu y de Geroa Bai que cumplan de una vez sus promesas y los acuerdos municipales, reconstruyan el azud y dejen de tratar de engañar a los ciudadanos".

Por eso, ha reclamado que "se paralice esta licitación, porque se basa en un documento-propuesta que no genera el más mínimo consenso a nivel municipal ni ciudadano y sobre el que no han permitido debate alguno". "No puede aprobarse por la puerta de atrás, por la mínima y en el tiempo de descuento un documento que puede comprometer las políticas respecto al río de las próximas legislaturas sin antes, además, tratar de buscar una visión común de ciudad sobre el tema", ha concluido UPN.