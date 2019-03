UPN afirma que "no existe expediente para el derribo de la pasarela de Labrit"

Publicado 18/03/2019 10:36:22 CET

PAMPLONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

UPN ha señalado que, tras acudir al área de Ciudad Habitable y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona, ha constatado que "a día de hoy no existe expediente específico para el derribo de la pasarela de Labrit" y que "el principal informe municipal al que ahora se alude para justificar la decisión tienen en realidad fecha posterior al anuncio de Joxe Abaurrea (EH Bildu) de su demolición".

Los regionalistas han señalado en una nota que "después de examinar toda la documentación existente en el área, se confirma que es mentira que los autores de la pasarela aceptaran como vinculante el informe de la empresa Ideam, como repetidamente han afirmado los ediles de Bildu y Geroa Bai".

Según UPN, "tal y como demuestra un correo electrónico entre el Ayuntamiento y los diseñadores de la estructura, estos propusieron otra empresa y sólo aceptaban la contratada por Bildu y Geroa Bai si su labor era supervisada por ella". Sin embargo, los concejales de UPN han afirmado que "los portavoces de Asiron han repetido una y otra vez que los técnicos de la pasarela habían aceptado la empresa elegida, para tratar así de dar validez a sus estudios". Además, el informe elaborado por los técnicos municipales, que presenta fecha de 6 de marzo de 2019, parte de esa premisa, ha indicado UPN.

Los regionalistas continúan señalando que "tampoco existe en el área rastro de las soluciones que, según el contrato, debía aportar Ideam, con su correspondiente valoración económica". "Estos estudios responderían a 8.000 euros del contrato firmado con el Ayuntamiento", han añadido.

También es "falso", según los regionalistas, que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra hubiera recomendado oficialmente a la empresa Ideam, "otro de los argumentos utilizado en su defensa".

Los concejales de UPN han destacado que "Bildu está construyendo por fascículos y a rebufo de las solicitudes de información de los grupos de la oposición la justificación de su decisión de derribar la pasarela". Por eso, han afirmado que "las prisas por desmontarla antes de las elecciones y las lagunas en la tramitación de este asunto están abocando al Ayuntamiento a una terrible indefensión jurídica frente a las aseguradoras en un más que posible pleito".

En opinión de UPN, "es injustificable que Asiron pretenda derribar la pasarela a toda prisa y en unas pocas semanas, después de haberla mantenido cerrada y sin mantenimiento durante tres años, agravando los problemas que sí presentan las planchas decorativas inferiores y sin abordar los problemas de seguridad que de ello derivan".

Según la formación regionalista, "la jugada de Bildu y Geroa Bai, en contra no sólo del criterio de UPN y PSN, sino también de sus ex socios de I-E y Aranzadi, apesta a nervios electorales y a juego sucio contra la oposición". "Dijeron que la pasarela no se podía arreglar, cuando los informes de 2016 ya decían cómo hacerlo; dijeron que existían informes técnicos municipales cuando en realidad son posteriores al anuncio de demolición; dijeron que los autores de la obra habían aceptado como vinculante el criterio de la empresa Ideam, pero hay pruebas escritas de que no es así; dijeron que la Universidad de Navarra había recomendado a esa empresa, pero tampoco es verdad", ha afirmado.

Por ello, UPN se ha preguntado "cuántas mentiras más hacen falta para intentar justificar el derribo de la pasarela que tanto ansían Asiron y Geroa Bai".