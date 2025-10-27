UPN anuncia enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos, que PSN adelante que se entregará este viernes

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

UPN ha anunciado que "evidentemente" presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2026 porque recoge "un modelo que para nada compartimos"; un proyecto que, según ha dicho el PSN este lunes, se entregará este próximo viernes en el Parlamento foral.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que "no hay sorpresas" en el borrador de Presupuestos "porque la autocomplacencia del Gobierno que preside María Chivite es absoluta y no lo permite". "Este Gobierno todo lo hace bien, esta presidenta todo lo hace bien y desde el punto de vista de la gestión, son infalibles", ha ironizado, para indicar que plantean "un Presupuesto para seguir igual".

Según ha continuado, "es un borrador de Presupuestos que nace de un acuerdo con Bildu, que va a mantener las prioridades políticas de este Gobierno". "Va a persistir una presión fiscal que nos hace menos competitivos", ha expuesto, para señalar que "no hay un cambio de modelo fiscal ni la presión fiscal que tienen hoy los navarros y las navarras y las empresas. "Es un borrador de presupuestos que no va a solucionar las listas de espera, incapaz de dar respuesta a las necesidades de la FP Dual, que no va a frenar el incremento de las personas en riesgo de exclusión en Navarra, que no va a solucionar las necesidades de vivienda ni va a acabar con la precariedad laboral o con los salarios bajos de la gente joven", ha señalado.

Por su parte, la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, ha comentado que se prevé que la entrega del proyecto de Presupuestos de Navarra al Parlamento sea este viernes y que "tenemos toda esta semana para ir perfilando todavía decisiones importantes con los grupos que van a apoyar el proyecto". "Somos optimistas y sin duda es una buena noticia para Navarra porque serán los séptimos Presupuestos del Gobierno de María Chivite, y nadie puede negar la estabilidad que esto aporta", ha dicho.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha indicado que están "inmersos" en el proceso de negociación de los Presupuestos Generales y ha afirmado que "hay buena sintonía". "Puede llegar a un acuerdo en breve, pero por el momento y por respeto a la mesa negociadora no estoy en situación de poder dar más información", ha dicho, para añadir que "para que el diálogo y las negociaciones fructifiquen es importante también mantener esa confianza y esa discreción". "Cuando tengamos algo que podamos decirles, sin duda lo adelantaremos", ha dicho.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha señalado que esta semana será "clave" en el calendario de aprobación de los Presupuestos. "Esta semana tenemos que acordar las mayorías con EH Bildu, que nos lleven a una nueva mayoría para aprobar los Presupuestos", ha dicho, para destacar "un debate que estamos teniendo en paralelo, que es el debate fiscal, y nos esforzaremos también en llegar a un acuerdo en las medidas fiscales". Según ha precisado, "somos optimistas con las medidas que se van consensuando en el seno de esa mesa fiscal, que tienen que acompañar al calendario presupuestario". "Antes de finalizar el año tendremos las mayorías necesarias para sacar ambos proyectos -fiscal y presupuestario-", ha comentado.

Por su parte, Irene Royo, de PPN, ha señalado que, en fiscalidad, "Navarra vuelve a situarse en el índice autonómico de competitividad fiscal como una de las comunidades con mayor presión tributaria". "En cambio, nuestra comunidad vecina consolida su fortaleza fiscal con las diputaciones de Vizcaya, Álava y Gipuzcoa, impulsadas por reformas en las reducciones del rendimiento neto del trabajo", ha dicho, para añadir que "Navarra necesita un cambio de política fiscal" por lo que ha pedido al Gobierno que "sea consecuente con lo que viene prometiendo y no cumpliendo".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha señalado que en la mesa fiscal "de momento se están celebrando reuniones". "Los grupos estamos poniendo sobre la mesa nuestras propuestas, pero todavía no está cerrado", ha señalado.