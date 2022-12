UPN califica de "imprudencia" que el PPN descarte un acuerdo para las generales si NA+ no se reedita en las forales

Consideran que el PP "comete un tremendo error al tratar de convertir a UPN en su adversario político"

PAMPLONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UPN, Yolanda Ibáñez, ha criticado haber conocido "a través de la prensa" que el Partido Popular de Navarra descarta un acuerdo para las elecciones generales del 2023 si los regionalistas acuden en solitario a las forales y municipales, y ha considerado que "no cabe mayor imprudencia".

En una nota de prensa, Ibáñez ha subrayado que "el PPN se equivoca de enemigo". "El PP comete un tremendo error al tratar de convertir a UPN en su adversario político. Tiene que ser consciente de que el objetivo que debe unir al centro derecha no es confrontar entre sí, sino acabar con el gobierno de PSN y Bildu", ha manifestado.

Ibáñez se ha pronunciado así tras las declaraciones realizadas este martes en rueda de prensa por el presidente del PPN, Javier García. La secretaria general de UPN ha destacado que "lo que busca UPN con su decisión de concurrir en solitario es ser más fuertes y sumar más para conseguir que Bildu deje de decidir en Navarra las políticas que se aplican", y ha añadido que "el primero que habló de concurrir con sus siglas anteponiendo sus intereses partidistas a los del conjunto de los navarros fue el propio PP, en concreto el vicesecretario de organización territorial, Miguel Tellado".

"Es el PP quien finiquitó Navarra Suma para eliminar a Ciudadanos porque le está haciendo una 'opa hostil' en toda España. Eso es constatar un hecho, como lo es que el señor Tellado no me ha cogido el teléfono y ha hablado por la prensa de sus intenciones y condiciones. Hoy nos hemos enterado, de nuevo a través de la prensa, que descartan un acuerdo para las generales del 2023 si UPN acude en solitario a las forales y municipales, que era 'todo o nada'. No cabe mayor imprudencia", ha agregado.

A este respecto, ha señalado que "ya hemos dicho que queremos hacer presidente a Feijóo, ¿acaso no quieren nuestro apoyo para lograr ese objetivo?", se ha preguntado. Además, ha considerado "totalmente falso que la decisión se haya tomado sin previa comunicación, cuando fue el propio presidente de UPN quien se puso en contacto con el presidente nacional del PP".

"Nosotros estamos pensando en lo mejor para Navarra, para su futuro y para su prosperidad. Entendemos que esto sea difícil de comprender para un partido nacional que se debe a otros intereses, pero que se dejen de confrontaciones estériles y de pataletas que nos desvían del principal objetivo que nos debe unir a todos y que no es otro que de recuperar el Gobierno de Navarra para quienes nos sentimos foralistas y constitucionalistas", ha concluido.