UPN critica que más de 6.000 personas han sido eliminadas de las listas de espera sin ser vistas por el especialista

PAMPLONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de UPN en materia de salud, Leticia San Martín, ha criticado este martes que "Salud está maquillando las listas de espera sacando de las mismas a personas que no han sido vistas por el especialista al que estaban esperando". Y ha precisado que han eliminado así de las listas a más de 6.000 personas.

En rueda de prensa, San Martín ha censurado que desde el departamento de Salud del Gobierno foral "parece que están más preocupados por poner en marcha medidas que por encima de todo, por encima de los pacientes, buscan única y exclusivamente maquillar los números para tener el ansiado titular de que las listas de espera están bajando".

Así, la parlamentaria ha precisado que "tenemos constancia de que 5.993 personas en los meses de marzo, abril y mayo han sido eliminadas de las listas de espera sin que esas personas hayan sido vistas por el médico especialista". Y ha añadido que, en realidad, la cifra "supera las 6.000 personas porque esto se hace desde antes del mes de marzo y no tenemos la información de junio y julio".

San Martín ha detallado que 3.235 personas han sido eliminadas de la lista de espera "por no haber acudido a la cita con el especialista". "Aunque reglamentariamente existe esa posibilidad, pensar en los pacientes supone asegurarse de que el paciente supiera el día y la hora de la cita", ha indicado, para señalar que el reglamento obligar "a que se hagan tres intentos de comunicación para asegurarnos de que esa persona es conocedora de la cita y no se está haciendo".

Además, ha dicho, "se están haciendo consultas telefónicas a personas en lista de espera". "No es de recibo que esto ocurra y sin el consentimiento del médico de Atención Primaria, ¿quién decide que a esa persona no se le vea presencialmente y se haga una llamada telefónica? Y también sin el consentimiento del paciente", ha criticado, para afirmar que se trata de una medida "tramposa" que busca "reducir las cifras de la lista de espera, no busca resolver el problema del ciudadano". "Muchas de esas personas a las que se les llama siguen con el problema de salud y se les saca de la lista de espera", ha dicho, para precisar que en marzo, abril y mayo "se han realizado 1.379 consultas telefónicas".

La tercera medida desde Salud, ha expuesto la parlamentaria de UPN, pasa por que "en las listas de espera de raquis y dermatología, estas personas no son vistas por especialistas sino por Atención Primaria; tras meses esperando reciben de nuevo una llamada de Atención Primaria y no son vistas por los médicos especialistas". "De esta manera, se han eliminado 1.379 personas en las listas en esos tres meses, 932 de la lista de raquis y 447 de la de dermatología", ha comentado.

Leticia San Martín ha manifestado que "maquillar, hacer trampas o enmascarar la realidad no son soluciones para reducir las listas de espera, como tampoco lo son la realización de horas extras o la derivación de pacientes a la privada". Según ha continuado, "cuando María Chivite accedió al Gobierno, nos gastábamos 47,4 millones en derivaciones a la privada y actualmente, 63,6 millones, un incremento del 34%; y en horas extra, nos gastábamos 5 millones y ahora 18 millones, un incremento del 260%".

A su juicio, "con el mayor presupuesto de la historia, el departamento de Salud es incapaz de buscar medidas reales para las listas de espera". "Navarra es la tercera CCAA por la cola donde más se espera y no hay una planificación con medidas de calado que reviertan el problema", ha apuntado la parlamentaria, que ha criticado que "es sorprendente lo incapaz de Salud de buscar medidas reales que garaticen la solución de los problemas de las personas que están esperando". "Los navarros y navarras nos merecemos otra cosa, pagamos impuestos para tener servicios sanitarios de calidad", ha concluido, para advertir de que desde UPN estarán "vigilantes" para que "haya garantías para los pacientes".