UPN denuncia una agresión a un concejal durante las fiestas de Burlada

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPN ha denunciado una agresión física a su concejal en el Ayuntamiento de Burlada, Carlos Oto, sufrida este sábado en el transcurso de las fiestas de esta localidad.

Según explican en un comunicado, "el agresor irrumpió en la sede de UPN cuando varios integrantes de la formación y otras personas se encontraban reunidos y celebrando la jornada festiva y propinó un golpe en el pecho al edil, que tuvo que acudir a los servicios médicos". "El agresor lanzó gritos de 'UPN kanpora', 'hijos de puta' y 'putos fachas'", relatan desde UPN. La situación se saldó con la actuación de la policía.

Desde la formación han manifestado que "este tipo de ataques y agresiones a un representante público son inaceptables en democracia y merecen la condena y repulsa de todas las formaciones sin excepción". "Máxime si se producen en momentos como las fiestas de una localidad, que deben caracterizarse por la buena armonía, la convivencia y el respeto", han agregado.

El partido regionalista ha reclamado que "la violencia física y verbal que seguimos padeciendo formaciones como UPN desde el sector radical abertzale deben desterrarse por completo de nuestra sociedad. Si no, no hay proclamas a una supuesta convivencia que valgan como se lanzan desde el gobierno".

Finalmente, UPN ha mostrado su apoyo a Carlos Oto y a todo la familia regionalista de Burlada. "Os animamos a seguir trabajando con la misma pasión y compromiso por los vecinos y vecinas de Burlada y a no dejarse vencer por las amenazas y ataques de los intolerantes de siempre", ha concluido.