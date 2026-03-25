UPN denuncia ante la Audiencia Nacional un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo en la Korrika

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

UPN ha interpuesto este miércoles una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras la exhibición de imágenes en apoyo a presos de ETA durante la Korrika.

En un mensaje difundido a través de la red social 'X', desde UPN han indicado que "no vamos a tolerar ningún acto que suponga humillación o desprecio a las víctimas del terrorismo".

"Defenderemos su memoria y dignidad con firmeza y no dejaremos espacio alguno para la impunidad", han señalado desde UPN.