UPN dice que espera al PSN en "el camino del acuerdo y la búsqueda de soluciones"

Actualizado 22/09/2012 20:09:59 CET

PAMPLONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

UPN ha pedido al PSN que "deje de mirar hacia los regionalistas" y que "en lugar de hacer un discurso de crítica a Yolanda Barcina, se ponga a mirar hacia lo que preocupa a los ciudadanos, a sus problemas y a buscar soluciones". "En este camino, en el del acuerdo y la búsqueda de soluciones, es en el que les estamos esperando", ha asegurado UPN.

Así han respondido los regionalistas a las declaraciones del secretario general del PSN, Roberto Jiménez, quien durante su intervención ante el Comité Regional de su partido este sábado, ha criticado que "Barcina no es más que la delegada de Rajoy en Navarra". Además, el líder socialista ha censurado que la presidenta del Gobierno foral "no toma decisiones, no genera ilusión ni confianza, sobrevive como puede a una minoría a la que se aferra por su apego al poder, sin escuchar el clamor social que pide otra forma de Gobernar, otras políticas".

En un comunicado, UPN ha manifestado su deseo de que "la oposición responsable que proclama el PSN vaya más allá de una declaración política y se ponga de manifiesto en el Parlamento de Navarra apoyando las políticas que sirvan para mejorar la situación de los ciudadanos navarros, para incentivar la economía y para crear empleo, que es el principal objetivo de UPN".

"La política de trincheras sólo puede beneficiar a los intereses de los partidos políticos, pero ahora más que nunca quienes tenemos responsabilidad pública debemos ser capaces de pensar y de trabajar no para el interés de los partidos, sino para el de los ciudadanos", han concluido los regionalistas.