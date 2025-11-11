UPN dice que la ley tributaria "es la confirmación de que la política fiscal ha penalizado la atracción de empresas"

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

UPN ha manifestado este martes que el acuerdo fiscal al que han llegado los socios de gobierno con EH Bildu es "la confirmación de que la política fiscal llevada a cabo ha penalizado la generación de empleo y la atracción de empresas en Navarra".

Desde la formación foralista se ha indicado en una nota que "UPN ha venido siendo muy crítico con el castigo que suponía una política fiscal condicionada por EH Bildu". "Nos han descalificado y nos han llamado de todo por alertar de que Navarra no estaba siendo atractiva", ha dicho.

A este respecto, se ha preguntado "quién va a pagar todas las oportunidades perdidas por una política fiscal errática que ha tenido un evidente impacto negativo y que nos viene situando en el vagón de cola de la competitividad y la inversión empresarial".

Para UPN, "el acuerdo alcanzado debería hacer recuperar a Navarra todo lo perdido en estos últimos años, pero no va a ser así". "Son incapaces de devolver a la Comunidad foral a la posición que nunca debió perder, de colocar a las empresas navarras en mejores condiciones que las de nuestro entorno y las del resto de España y de aprovechar el potencial que tiene Navarra", ha dicho.

Respecto al sector del transporte, los foralistas han criticado que "no son las medidas que estaban esperando los transportistas". "No se va de la mano con el sector y los beneficios acordados son insuficientes. Las medidas no acompañan para hacer frente a la situación que están viviendo y se actúa contra sus intereses", han añadido.

En cuanto al IRPF, desde UPN se señala que "los navarros y navarras seguimos estando en peor situación que la del resto de españoles, de forma general pero también en lo que se refiere a la carga fiscal de las rentas medias y bajas, pues muchas familias se quedan fuera de esta reforma".

Finalmente, ha manifestado que la propuesta de UPN fija en 19.000 euros el límite de renta para no tributar en Navarra frente a la del gobierno, que la establece en 17.000 euros. "También en esta cuestión nos quedamos lejos de la situación de ventaja de la que disfrutan en otras comunidades", ha concluido.