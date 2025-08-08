UPN dice que si Saiz tiene "total colaboración", por qué "no comparece a petición propia en el Parlamento de Navarra"

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPN ha respondido a la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y exconsejera del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, que si tiene "total colaboración", tal y como ha afirmado la propia Saiz este viernes, "por qué no comparece a petición propia" en con la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno foral investigadas por la UCO.

Así han respondido los regionalistas desde su cuenta de X a las declaraciones realizadas por la ministra, que ha afirmado este viernes en Pamplona que "ya no era consejera" cuando se adjudicaron las obras de Belate y ha mostrado su "total colaboración".

"Qué prisas tienen todos en el PSN por intentar lavarse las manos del marrón que tienen debajo", han indicado desde UPN. "Si muestras tu 'total colaboración', ¿por qué no compareces a petición propia en el Parlamento de Navarra? ¿Por qué cuando eras consejera se excepcionó bajo tú responsabilidad al presidente de la mesa de contratación de Belate que adjudicó las obras a la empresa de Santos Cerdán?", han planteado los regionalistas a la ministra Saiz.

Según han continuado desde UPN en su cuenta de X, Saiz tiene "la oportunidad de explicarlo con ese afán de transparencia del que alardeas". "Porque ya se ha preocupado tu partido junto a Geroa Bai y EH Bildu en ese pacto para tapar la corrupción de impedir tu comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra", han añadido.