UPN, EH Bildu y Geroa Bai piden que la condonación de deuda no suponga que Navarra pague más en su aportación al Estado

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de UPN, EH Bildu y Geroa Bai han coincidido este lunes en que la condonación de deuda a las Comunidades Autónomas del régimen común no debe traducirse en que Navarra tenga que pagar más en su aportación al Estado por el incremento de la deuda que asumiría el Gobierno de España y han pedido al Gobierno de Navarra que trabaje para evitar que esto ocurra.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha explicado que su formación ha presentado una moción que se debatirá el jueves en el pleno del Legislativo en la que se pide que "Navarra reciba el mismo trato que reciban otras Comunidades en este asunto y que evidentemente se tenga en consideración, porque es una cuestión clave, que Navarra paga el 1,6% de los intereses de la deuda que tiene el Estado". "Por lo tanto, si la deuda se incrementa, evidentemente Navarra va a pagar más en su aportación. Eso habrá que ajustarlo", ha subrayado.

Respecto a la condonación de deuda planteada para las Comunidades del régimen común, Esparza ha señalado que "cuando conozcamos qué va a ocurrir con Navarra, ya fijaremos la posición, pero yo sí sé qué posición va a tener el Partido Socialista de Navarra, va a estar haciendo lo que diga Pedro Sánchez". "¿Van a defender la mejor posición para Navarra? No. ¿Van a defender el bien común en esta tierra? No", ha señalado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, "ha sido muy claro, ha dicho claramente que Navarra tiene una relación bilateral con el Estado, que todo lo que atañe a Navarra se habla en las negociaciones dentro del convenio y que siempre van a defender los intereses de Navarra, y por lo tanto que Navarra no pierda en esas negociaciones".

Alzórriz ha indicado que en ese marco se engloba el pago de los intereses de la deuda y también "otras muchas más cosas, pero como no puede ser de otra manera, el Gobierno de Navarra va a defender a Navarra dentro de ese encaje constitucional, dentro de esa singularidad y dentro de esa negociación bilateral".

Además, ha considerado que "aquí está habiendo una instrumentalización política de las derechas para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez cuando todavía no se ha producido la votación en el Congreso para ver si se quita o no esa deuda a las autonomías". "Queremos saber qué va a hacer UPN. Había momentos que parecía que estaba de acuerdo con estar en el régimen común", ha señalado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha indicado que la deuda que se condonaría a las Comunidades del régimen común "no desaparece, pasa de las Comunidades al Estado, y es cierto que Navarra tiene un sistema especial, tiene un sistema propio en función de su autogobierno, que es el Convenio, y en ese Convenio se fija una aportación económica que Navarra hace al Estado".

Aznal ha explicado que "en estos momentos hay un índice de aportación que es de un 1,6%, entonces Navarra sí que paga parte de los intereses de la deuda del Estado, por lo tanto, Navarra está afectada -por la condonación de deuda". "La postura de EH Bildu es que todo esto no tiene que perjudicar de ninguna manera a Navarra. Próximamente vamos a tener una negociación muy importante que es la del año base del Convenio Económico que determinará lo que se va a pagar en los próximos cinco años y ahí es donde desde luego el Gobierno de Navarra tiene que ser hábil negociando y tiene que negociar todo lo mejor para Navarra", ha subrayado.

En la misma línea, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que "lo que nos debe preocupar es que la deuda que asuma el Estado en base a este acuerdo no penalice a Navarra". "El 1,6% de los intereses de la deuda del Estado ahora mismo los está afrontando Navarra y tenemos que preocuparnos porque esto no sea una penalización", ha indicado.

Por ello, ha reclamado que esta situación se revise en el marco del Convenio Económico Navarra-Estado. Así, Geroa Bai pedirá al departamento de Hacienda del Gobierno foral que "asegure, frente al Ministerio, que el acuerdo con el resto de las Comunidades no va a subir la aportación al Estado por la quita". "Aquí no hay quita porque Navarra ni es Hacienda de régimen común ni ha acudido al fondo de liquidez autonómico. Queremos negociar un mayor margen de déficit con capacidad autónoma de decisión", ha señalado.

Por su parte, la parlamentaria del PPN Irene Royo ha indicado que "la condonación de la deuda va a suponer un castigo a la mayoría de los españoles, entre ellos, desde luego, los navarros". "La condonación de la deuda es peligrosísima porque no supone que la deuda desaparezca, sino que la va a asumir el Estado. Por ello, decir que a Navarra no le va a afectar esta decisión es engañarnos. Hoy en día, y si no se toman otros acuerdos que se puedan reflejar en el Convenio, con esta decisión se perjudica a Navarra, ya que participa de los gastos del Estado en un 1,6%", ha afirmado.

Tras ello, ha preguntado a la presidenta María Chivite "dónde queda aquel anuncio suyo en el que decía que pediría una compensación y que Navarra también debería salir beneficiada".