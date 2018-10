UPN exige la eliminación de la Disposición Transitoria Cuarta si se modifica la Constitución

Publicado 18/09/2018 9:59:50 CET

PAMPLONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha exigido que, "si se modifica la Constitución española, se incluya la eliminación de la Disposición Transitoria Cuarta", que contempla la posible unión de Navarra y el País Vasco, y ha advertido de que la formación regionalista "no apoyará ninguna reforma constitucional que no lo haga".

Para el presidente de UPN, "hay que acabar de una vez con las concesiones que en su día se dieron al mundo nacionalista vasco a costa de Navarra". Y ha añadido que "para UPN es fundamental e irrenunciable que se elimine sin más dilación una disposición que, pasados 40 años, de transitoria ya no tiene nada".

En un comunicado, Esparza ha pedido que "se dejen de hacer contemplaciones a los nacionalismos por parte de los partidos que ostentan el Gobierno central", y ha apelado "a lo que ha pasado en los últimos tiempos".

"Hace años, Cataluña era un problema para la unidad de este país y hoy es un riesgo inminente. El mismo camino se puede seguir con el nacionalismo vasco, con Navarra incluida como es su pretensión. De hecho, ya están negociando una reforma del estatuto vasco que sería inconstitucional, en lo que supone un nuevo ataque a nuestro país", ha sostenido.

Finalmente, Esparza ha remarcado que "la eliminación de la disposición transitoria cuarta siempre ha sido un objetivo de UPN" y ha considerado que "está claro que ni para el PP ni para el PSOE lo ha sido, ya que ambos han gobernado con mayorías absolutas y no han hecho nada para eliminarla". "No obstante, desde UPN lo tenemos muy claro y no vamos a cejar en nuestro intento hasta conseguirlo", ha asegurado.