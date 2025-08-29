UPN exige al Gobierno de España que dé "solución urgente a la falta de examinadores de tráfico en Navarra"

Archivo - El diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán, ha exigido al Gobierno de España que "dé una solución urgente a la falta de examinadores de tráfico en Navarra". "La falta de planificación y previsión del Ministerio a la hora de dotar de examinadores en número adecuado y correcto a las necesidades que se van planteando es cada vez más clamorosa", ha criticado.

En una nota, Catalán considera "insostenible" que haya más de siete mil aspirantes en lista de espera para obtener el permiso de conducir en Navarra, más de la mitad pendientes de presentarse a la prueba práctica, tal y como critican desde la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, que habla de "falta de examinadores y de bloqueo administrativo estructural".

Para el diputado regionalista, la situación que critica la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra es "preocupante", ya que alerta de cómo la bolsa de alumnos aumenta y los tiempos de espera van desde los tres hasta los seis meses. También han informado de que este verano se han perdido en Navarra dos examinadores.

Catalán ha afirmado que "el Gobierno de España no debe retrasar todavía más meses la toma de medidas para dar respuesta a este problema". "Es inaceptable que haya navarros que ante la necesidad tengan que irse fuera para realizar las pruebas", ha asegurado, y ha añadido que "los afectados merecen que se actúe de forma urgente para desbloquear el servicio".

En este sentido, el diputado de UPN ha recordado que "ya en el año 2018 el Parlamento de Navarra aprobó una resolución, apoyada por todos los grupos, en la que se exigía al Gobierno central corregir los agravios comparativos que se estaban dando con la Comunidad foral, donde el número de examinadores no era el adecuado".

Además, en esa misma resolución "se instaba al Ministerio a reforzar las plantillas de estos examinadores ante la situación de deterioro que se venía dando".

Catalán ha afirmado que es "inexplicable" que "una persona tarde meses y meses en obtener el carné de conducir porque el sistema está congestionado".

Por ello ha registrado una batería de preguntas en el Congreso "para que el Gobierno detalle qué medidas va a llevar a cabo para solucionar la situación y si va a acometer el refuerzo inmediato y estable de la plantilla que se le viene exigiendo".

Por último, ha insistido en la "necesidad dar solución a este problema que afecta a miles de navarros en el acceso a una herramienta clave para su movilidad e inserción laboral como es el permiso de circulación".