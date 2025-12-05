UPN exige al Gobierno de Navarra "medidas inmediatas, firmes y coordinadas" para "prevenir" la peste porcina africana

PAMPLONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

UPN ha exigido al Gobierno de Navarra que adopte "medidas inmediatas, firmes y coordinadas que protejan al sector de la Peste Porcina Africana (PPA) y refuercen la seguridad sanitaria de la Comunidad foral".

Entre otras medidas, según han informado desde UPN en una nota de prensa, piden la aprobación "urgente" de un Plan foral de prevención y preparación frente a la PPA, "alineado con las recomendaciones del Ministerio".

El partido foralista ha alertado de que "la reciente confirmación de varios casos en jabalíes en Cataluña ha activado todas las alarmas en España, después de más de treinta años sin presencia del virus en el territorio nacional".

De hecho, según han indicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "ya ha confirmado nueve casos en fauna silvestre y ha advertido de la necesidad de extremar la vigilancia, reforzar la bioseguridad y controlar la población de jabalí".

Además, el virus "ya está afectando a la exportación de productos porcinos españoles". "Navarra, con un sector porcino profesional y competitivo, no puede permitirse una crisis sanitaria ni económica de este calibre", han advertido desde UPN.

Los foralistas han señalado que comunidades limítrofes como Aragón "ya han aprobado medidas extraordinarias, incluyendo incentivos económicos por jabalí abatido, dentro de una estrategia urgente para frenar la expansión del virus". "Navarra comparte ecosistemas y corredores biológicos con Aragón. Si ellos actúan con decisión, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados", han afirmado.

OTRAS MEDIDAS

Además de la aprobación de un Plan foral de prevención y preparación, UPN solicita el "refuerzo inmediato" de la bioseguridad en las explotaciones porcinas y en los transportes y el establecimiento de un programa de vigilancia en fauna silvestre, "con monitorización intensiva del jabalí y equipos rápidos de retirada de cadáveres".

Una estrategia "regulada" de colaboración con el sector cinegético que incluya compensaciones económicas y protocolos "claros y sin trasladarles responsabilidades que corresponden a la Administración foral"; la creación de un Comité Técnico Foral permanente, con participación del Gobierno, el sector porcino, veterinarios, el sector cinegético, la UPNA y entidades locales; y una campaña pública de información y prevención dirigida al medio rural, ganaderos, cazadores y visitantes, completarían el catálogo de medidas propuestas.

"El riesgo sanitario es real y la respuesta debe ser inmediata, rigurosa y bien coordinada. La peste porcina africana no tiene cura, por lo que la prevención es la única herramienta", han subrayado, tras insistir en que "la responsabilidad de actuar es del Gobierno de Navarra y no de los cazadores, ni de las entidades locales".

A su juicio, Navarra "debe anticiparse y actuar con responsabilidad institucional, defendiendo nuestro sector agroganadero y evitando una crisis que tendría enormes consecuencias económicas y sanitarias".