UPN y Geroa Bai mantienen su apuesta por la conexión del corredor de alta velocidad a través de Ezkio

PAMPLONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

UPN y Geroa Bai han reiterado este lunes su apuesta por que la conexión del corredor navarro de alta velocidad con la Y vasca se realice a través de Ezkio (Gipuzkoa) y no a través de Vitoria, argumentado que la primera opción podría ser más favorable a los intereses de Navarra.

Después de informaciones que apuntan a que Adif se inclinaría por hacer la conexión a través de Vitoria, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "seguimos pensando que es un error" y ha afirmado que "Navarra ha pagado el 1,6% de cada kilómetro de alta velocidad en España y no se puede estar regateando con Navarra, una comunidad que ha sido solidaria siempre". "Se han construido casi 4.000 kilómetros de alta velocidad en España y el 1,6% lo hemos pagado los navarros, y ahora hay que ser exigente con el Gobierno de España. Que se analice bien el futuro, si puede haber un embudo o no, y que se tome una decisión que no responda únicamente a intereses económicos", ha pedido.

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha considerado que "la posición de ADIF es de parte, es bastante evidente, y vamos a mantener la posición que ya hemos avanzado en ocasiones anteriores". "Queremos que los estudios pongan encima de la mesa otros elementos que no solo sean el coste de la obra, otros elementos como el impacto medioambiental, el desarrollo a futuro de una obra de estas características, sobre todo la dimensión y capacidad de acoger el flujo ferroviario", ha asegurado.

Barkos ha planteado que "faltan informes esenciales para tomar una decisión de estas características". "Navarra cumple ordenada, solidaria y religiosamente, cumple con los compromisos asumidos a través del Convenio Económico con ese 1,6% que navarras y navarros pagamos de todas las inversiones en infraestructuras que se llevan a cabo en el conjunto del Estado, donde el kilómetro de alta velocidad costaba 18 millones en los más sencillos y en torno a los 28-30 millones en los más complejos. Navarra ha pagado el 1,6% cuando el kilómetro tenía un coste menor y cuando tenía un coste mayor", ha dicho.

Por tanto, la portavoz de Geroa Bai ha señalado que, "si lo que se va a ofrecer a Navarra es el kilómetro más 'baratico' y dejar esa obra con una posibilidad de vida en torno a la capacidad de captación de flujo ferroviario, es algo que Geroa Bai no va a admitir si los informes señalan que Ezkio es viable medioambientalmente, que es viable en torno a lo que la orografía exige en cuanto a técnica de obra, y si esto supera un problema que hay en Vitoria, que se puede convertir el flujo ferroviario en un embudo que termine desviando el flujo por otros territorios y eso no será una buena noticia para el desarrollo de esta comunidad".