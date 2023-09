UPN muestra su "perplejidad" por que el consejero Chivite continúe como administrador único de su empresa

PAMPLONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

UPN ha considerado "insostenible" el pretexto alegado por el Gobierno de Navarra para que el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, "no se haya deshecho ya de su empresa por incompatibilidad" ya que, ha añadido la formación regionalista, "el plazo de dos meses alegado para legalizar su situación está contemplado para el caso de ostentar participaciones en una empresa privada, pero este no es el supuesto en que se encontraría el consejero".

De esta forma, UPN ha mostrado su "perplejidad" al conocer que el titular de Cohesión Territorial "persista todavía hoy y tras tomar posesión del cargo el pasado 18 de agosto como administrador de una empresa privada que realiza trabajos para empresas públicas del gobierno, algo que está expresamente prohibido por la ley".

Además, ha criticado que el consejero Chivite "en la propia web oficial del Gobierno de Navarra exhibe sin pudor esta circunstancia".

Para UPN, "no se sostiene el pretexto hecho público desde el Gobierno porque el plazo de dos meses alegado para legalizar su situación está contemplado para el caso de ostentar participaciones en una empresa privada, pero este no es el supuesto en que se encontraría el consejero, ya que no figura como poseedor de participaciones en la información recogida en el Registro Mercantil, sino como administrador y máximo responsable de la empresa Lauburu SL".

Por ello, han solicitado que se aplique la ley foral de incompatibilidades de altos cargos, que "califica la situación en la que se encuentra el consejero como infracción grave o muy grave, y se abra el oportuno expediente sancionador que la propia ley contempla ante la oficina de buenas prácticas y corrupción, como procedimiento

previo para su cese".

Finalmente, han exigido las aclaraciones precisas al consejero y a la presidenta Chivite, "ya que de no ser éstas acordes con la legalidad, esta última debe disponer el cese del titular del departamento de Cohesión Territorial".