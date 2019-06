UPN ofrece apoyar a Sánchez si el PSOE "se separa" de EH Bildu y la formación abertzale exige interlocución con el PSN

Publicado 25/06/2019 13:26:59 CET

PAMPLONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha ofrecido la posibilidad de que los dos diputados de UPN apoyen la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España si el PSOE "se separa" de EH Bildu y de Geroa Bai.

Por su parte, EH Bildu ha exigido mantener una "interlocución directa" con el PSN, si los socialistas navarros quieren formar Gobierno en la Comunidad foral, ya que la abstención de EH Bildu sería necesaria para ello. Por su parte, el PSN ha insistido en que no va a "pactar ni negociar" con EH Bildu.

Al término de la primera Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral en esta legislatura, Javier Esparza ha agradecido el apoyo del PSN a una declaración presentada por Navarra Suma contra la exaltación del terrorismo en las fiestas patronales y ha afirmado que "no se puede pactar con los que están diciendo que en los espacios festivos, que son espacios de todos los ciudadanos, hay que excluir a aquellos que han sido víctimas del terrorismo de ETA y hay que dejar espacios públicos para ensalzar a aquellos cuyo único merito es haber asesinado a otros o haber colaborado con una banda terrorista".

Esparza ha dicho al PSOE que "si se separa de EH Bildu y de Geroa Bai, puede tener nuestro voto favorable para la investidura -de Pedro Sánchez-, pero si siguen empeñados en estar de la mano de Bildu, de la mano de los que van a brindar en estas fiestas por los asesinos, desde luego no van a poder contar con nosotros".

El presidente de UPN ha criticado que "si Bildu está en la Mesa del Parlamento es porque ha habido un pacto, vimos los abrazos entre Bildu y PSN, ha habido un acuerdo, es evidente". "Uxue Barkos (Geroa Bai) exigió a María Chivite (PSN) la presidencia del Parlamento de Navarra, que Bildu estuviera en la Mesa y que la gobernabilidad no esté en manos de Navarra Suma, y Chivite ha dicho 'sí'. Que lo explique, que no mientan", ha pedido.

Javier Esparza ha afirmado que "el PSOE necesita la abstención de Bildu para Navarra y necesita un pacto con Bildu, que ha dicho que no será gratis -su abstención-; si no llega a un pacto con Bildu, el PSN no presidirá esta Comunidad". "El que está diciendo las cosas como son es Adolfo Araiz -Bildu-, que quiere una interlocución directa y quiere negociar públicamente y no a escondidas. Los números son los que son. El PSN necesita a Bildu o a Bildu", ha indicado.

El presidente de UPN ha añadido que "el PSN sabrá si se va a plegar a Bildu, Bildu está en la Mesa porque el PSN quiere y si está en la Mesa es porque hay acuerdos".

Por otro lado, Esparza ha considerado que "si hay buena sintonía" en las conversaciones entre PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, como trasladaron este lunes, "es porque no se habla de lo importante, de política lingüística, de la ley de símbolos, del mapa local, de infraestructuras, de política educativa, de políticas activas de empleo, de si se va a devolver el IRPF a madres, del proyecto de convivencia y respeto a las víctimas del terrorismo, de renta garantizada...". "Si se habla del tiempo habrá buena sintonía pero si hablan de lo importante me da la sensación de que o el PSN renuncia a todo lo que ha dicho o el cuatripartito renuncia a lo que ha hecho. Y si se si tienen principios, eso es imposible. Si lo único que importa es el sillón, serán capaces de alcanzar un acuerdo", ha asegurado.

En esta línea, ha señalado que el cuatripartito "va a intentar seguir con sus políticas, políticas castigadas por los navarros en las elecciones y el PSN tiene que decir si va a seguir". "La realidad es que el PSN tiene 11 parlamentarios y la estabilidad y gobernabilidad estará en manos de Bildu y el acuerdo con Bildu es inmoral", ha señalado.

"INTERLOCUCIÓN DIRECTA"

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha pedido una "interlocución directa con el PSN" y ha dicho que "no necesitamos intermediarios para hablar con nadie". Ha abogado por "convertir en una situación normal" esta interlocución "como en la legislatura pasada". "La política de exclusión no lleva a ningún sitio. 23 parlamentarios no es mayoría absoluta en el Parlamento de Navarra", ha afirmado.

Así, Araiz ha asegurado que EH Bildu está "abierto a comunicarnos y a tener una interlocución directa con el PSN, y si finalizado ese proceso quieren mayoría absoluta, estamos convencidos de que pasará por que el PSN abra una interlocución política con EH Bildu".

El parlamentario foral ha añadido que EH Bildu no ha tomado una decisión sobre su sentido del voto en una investidura y ha señalado que "el PSN tiene que ser consciente de que queremos conocer qué va a pasar con la fiscalidad, el mapa local, la política lingüística, el tren de alta velocidad...". "Necesitaremos saber eso y no precisamente por la prensa", ha indicado.

Por su parte, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha insistido en que los socialistas no van a "pactar ni negociar" con EH Bildu y ha reiterado que la postura del PSN respecto a temas como el tren de alta velocidad y el Canal de Navarra es "muy clara y muy rotunda".