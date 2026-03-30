UPN de Pamplona acusa al equipo de Gobierno municipal de "sobrepresupuestar" en 3 millones las obras de Sarasate

PAMPLONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado la gestión del equipo de Gobierno municipal "tras admitir que sobran más de 3 millones de los 12 presupuestados para la obra del Paseo Sarasate en 2026".

Según han explicado desde UPN en un comunicado, el grupo municipal ha presentado seis enmiendas en el marco de una modificación presupuestaria que se debate en el Pleno de este lunes por la tarde en las que propone "detraer el dinero sobrante de la obra de Paseo Sarasate para llevar a cabo otras actuaciones, en la línea de las que ya presentó en el mes de noviembre".

UPN ha señalado que "ya advirtió" en noviembre del año pasado de que "esto iba a ocurrir". Así, han destacado que "en los presupuestos de 2026 se presupuestaron cerca de 12 millones para la obra de Paseo Sarasate, a pesar de la existencia de informes técnicos que establecían que únicamente se gastarían 8,7 millones este año".

"Es decir, se presupuestaron más de 3 millones de euros de más. Lo advertimos, pero lo negaron. Hoy ya están retirando dinero de ese sobrante para hacer otras actuaciones, dándonos la razón", han explicado los foralistas.

La formación regionalista ha explicado que, "con la sobrepresupuestación de Sarasate, Asiron hipotecó la inversión en los barrios de la ciudad, porque muchos de ellos se quedaron sin ninguna actuación".

De esta manera, la formación foralista propone invertir 500.000 euros para comenzar las obras del Civivox de Erripagaña; 200.000 para comenzar un aparcamiento subterráneo en el entorno del Paseo Heminway y el nuevo Centro de Interpretación de la Pelota Vasca; otros 200.000 para la regeneración del Parque Pioneras, en Lezkairu; 200.000 más para la regeneración urbana en el entorno de las calles Manuel de Falla, Río Urrobi y Guelbenzu, en la Milagrosa; 500.000 en la reurbanización de las calles Doctor Labayen y Doctor Juaristi; y 200.000 más en la regeneración urbana del entorno del Grupo San Pedro, en la Rochapea.