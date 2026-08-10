UPN de Pamplona califica de "otra chapuza más" la licitación para valorar los puestos de trabajo del Ayuntamiento

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado "otra chapuza más" del equipo de gobierno de Joseba Asiron y, en particular, de la concejala delegada de Hacienda, Contratación Pública Responsable y Recursos Humanos, Garbiñe Bueno, "después de que el Consistorio se haya visto obligado a desistir de la licitación para contratar los servicios de análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo municipales".

En un comunicado, los foralistas han explicado que "el procedimiento, iniciado el pasado mes de mayo, ha tenido que quedar sin efecto después de que, en la fase de fiscalización previa a la adjudicación, Intervención detectara que en la valoración de las ofertas técnicas se habían dejado sin aplicar 14 puntos previstos expresamente en los pliegos".

Desde UPN han añadido que "según recoge el informe jurídico municipal, esta omisión afecta a distintos criterios técnicos que debían haberse tenido en cuenta en la evaluación de las ofertas y que inciden directamente en la puntuación final obtenida por las empresas licitadoras que invalida totalmente la licitación".

UPN considera "especialmente grave" que "este error no fuera detectado durante la valoración técnica de las ofertas ni en el propio proceso de contratación". Además, han subrayado que la concejala Garbiñe Bueno "era la presidenta del tribunal encargada de la licitación junto con el director de recursos humanos y la secretaria técnica de recursos humanos entre otros".

"Es difícil entender cómo se pueden preparar unos pliegos, recibir las ofertas de ocho empresas, valorarlas y avanzar hasta la propuesta de adjudicación sin comprobar que se han aplicado todos los puntos establecidos. Y resulta especialmente llamativo que tampoco les alertara el hecho de que cinco de las ocho empresas fueran descartadas por no alcanzar la puntuación mínima exigida. Es una pésima gestión", han señalado desde UPN.

La situación "ha obligado al Ayuntamiento a desistir del procedimiento y a tener que iniciar una nueva licitación si mantiene la necesidad de contratar este servicio". La Asesoría Jurídica considera que "el error no puede corregirse ahora incorporando los 14 puntos que se omitieron, ya que hacerlo podría afectar a la igualdad entre los licitadores y a la transparencia del procedimiento". Por este motivo, califica el error como "no subsanable" y propone el desistimiento de la licitación.

Para UPN, lo ocurrido es "un ejemplo más de la forma chapucera de trabajar del equipo de Asiron". "No es solo que se haya cometido un error, es que el error se detecta cuando el procedimiento ya había finalizado y el resultado se había comunicado al adjudicatario", han criticado.

Los regionalistas han puesto también el foco en "el perjuicio que esta situación supone tanto para el Ayuntamiento como para las empresas que han participado en el procedimiento". "No es razonable que, por un error que debería haberse detectado y corregido a tiempo, todo ese trabajo tenga que repetirse", han señalado.

Además, el grupo municipal ha lamentado que "esta chapuza también tiene un coste" y han censurado que el equipo de gobierno de Asiron "haga pagar a los recursos municipales, a los trabajadores y a las empresas las consecuencias de su falta de rigor".

Por todo ello, UPN ha reclamado "mayor rigor" en la gestión de los procedimientos municipales. "Pamplona no puede permitirse una Administración que comete errores en procedimientos públicos, no los detecta a tiempo y obliga después a repetirlos, generando inseguridad, pérdida de tiempo y un perjuicio para el conjunto de los pamploneses", han concluido.